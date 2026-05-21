Profesor pierde la vida frente a sus alumnos mientras daba una charla en colegio: trágico video

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El lamentable hecho ocurrió en el municipio de Arjona, en Bolívar, Colombia, durante una actividad educativa realizada el pasado 15 de mayo. Según los primeros reportes, el profesor Orlando Marrugo, desarrollaba con normalidad su exposición cuando, de manera repentina, comenzó a sentirse mal y terminó desplomándose frente a los estudiantes y docentes que seguían atentamente la charla dentro de la institución educativa.

Las imágenes difundidas posteriormente en redes sociales muestran el instante exacto en que Marrugo cae al suelo mientras hablaba ante el público

. La escena provocó desesperación entre los asistentes, quienes intentaron auxiliarlo rápidamente mientras otros buscaban ayuda médica. El video se viralizó en cuestión de horas y generó múltiples reacciones de tristeza entre usuarios y miembros de la comunidad educativa.

Medios locales señalaron que

el docente sufrió un aparente paro cardíaco.

Además, de manera preliminar, se informó que la intensa ola de calor que afecta a varias zonas de la región habría influido en la emergencia médica. Tras el incidente, Orlando Marrugo

fue trasladado de urgencia a un centro asistencial, donde médicos intentaron estabilizarlo para salvarle la vida.





Sin embargo, pese a los esfuerzos de los especialistas, horas después se confirmó su fallecimiento. Familiares, colegas y estudiantes lamentaron profundamente la partida del profesor, recordándolo como un hombre comprometido con la enseñanza y cercano a sus alumnos.







