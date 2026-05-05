Procesaron a la mujer que fingió un embarazo de trillizos y estuvo desaparecida más de 10 días en Berazategui

La Justicia de Berazategui procesó a Yésica Cuevas , la mujer que a principios de 2024 fingió un embarazo de trillizos y desapareció en el conurbano bonaerense. Luego, acusó a su expareja de haberla secuestrado y golpeado hasta tener un aborto. Sin embargo, los investigadores reunieron las pruebas para imputarla por el delito de falsa denuncia .

De esta manera, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 le notificó su procesamiento en la causa. Ahora deberá responder ante los funcionarios judiciales y dar explicaciones sobre lo que ocurrió a partir de aquel 29 de enero.

Fuentes judiciales señalaron a TN que la mujer fue indagada y que ya se realizó el requerimiento de elevación a juicio. Según reconstruyeron los investigadores, estuvo desaparecida hasta el 9 de febrero de 2024, cuando la encontraron y luego volvió a perderse su rastro. La fiscalía sostuvo que no existió ningún embarazo.

Tras meses de incertidumbre sobre su paradero, la acusada dejó el lugar donde vivía y volvió a ser ubicada a principios de abril de 2026.

Finalmente fue notificada, se dirigó por su voluntad a la fiscalía y se negó a declarar , según precisaron las fuentes a este medio. Con los elementos reunidos, la fiscalía avanzó con el pedido de elevación a juicio. La defensa oficial de Cuevas tiene 13 días para oponerse o no; si no lo hace, la causa se eleva automáticamente a debate oral.

El caso quedó caratulado como falsa denuncia y en el caso de ir a juicio, el mismo se tramitará en un juzgado correccional. La imputada, en tanto, permanece en libertad mientras continúa el proceso judicial.

De acuerdo a la versión de Cuevas al comienzo de la investigación, su pareja Javier Balmaceda le había dado una golpiza y luego la había obligado a parir a sus trillizos. El caso estalló el 29 de enero, el día en que supuestamente tenía programada una cesárea.

Al salir hacia una farmacia y no regresar, su familia denunció la desaparición y se activó una búsqueda desesperada en Berazategui. Sin embargo, la tensión creció cuando el hospital informó que no existía tal turno ni registros de su embarazo, y un médico local reveló que ella le había pedido un certificado falso meses atrás.

Luego de 11 días de incertidumbre, el 9 de febrero la policía la encontró en la casa de una expareja, a pocas cuadras de donde vivía.

Yésica intentó sostener su relato asegurando que había sido secuestrada y que había perdido a los bebés por maltratos. No obstante, las pericias ginecológicas del 15 de febrero fueron contundentes: no había rastros físicos de un embarazo reciente ni de un parto, confirmando que todo había sido una simulación.

Fuente: TN