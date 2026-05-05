Horror en Santa Fe: un joven de 27 años salió con amigos a cazar jabalíes y murió de un tiro en la cabeza

Un joven de 27 años murió este martes tras recibir un disparo de escopeta en la cabeza mientras participaba de una cacería de jabalíes en el río Paraná.

El trágico hecho ocurrió esta madrugada en una zona de islas frente a la ciudad santafesina de La Paz y, hasta el momento, es investigado como un accidente.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, el episodio se produjo mientras un grupo de cinco amigos hacía una expedición de caza en la isla El Damasio. En circunstancias que todavía se intentan esclarecer, se efectuó un disparo que alcanzó a la víctima.

El joven fue identificado como Leandro Alegre , vecino del barrio Fátima de Santa Elena, en la provincia de Entre Ríos. La noticia generó conmoción en su ciudad natal.

Prefectura Naval tomó conocimiento del caso cuando los cuatro hombres que acompañaban a la víctima volvieron a bordo de una embarcación, que trasladaba el cuerpo del joven . A partir de ese momento, se activó el protocolo judicial correspondiente.

Según medios locales, el grupo había salido durante la noche con el objetivo de cazar jabalíes, una práctica frecuente en esa zona de islas del Paraná. La investigación ahora busca determinar cómo se produjo el disparo y quién manipulaba el arma en ese momento .

Durante la mañana de este martes, una comitiva de la Policía de Investigaciones (PDI) de Santa Fe llegó al lugar para llevar adelante las pericias ordenadas en el marco de la causa.

El cuerpo de Alegre fue trasladado inicialmente al hospital de Santa Elena y luego derivado a la morgue de Oro Verde, donde se llevarán a cabo los estudios forenses correspondientes.

En paralelo, se hicieron pericias preliminares tanto sobre el cuerpo como sobre la canoa en la que fue transportado por sus amigos, con el objetivo de recolectar evidencia clave para la investigación.

La fiscal de Garay, María del Rosario Haeffeli, interviene en el caso y ordenó la autopsia para precisar las circunstancias de la muerte y confirmar el origen del disparo.

Por su parte, los cuatro hombres que participaron de la salida de caza prestaron declaración en la sede de Prefectura de Santa Elena y quedaron a disposición de la Justicia, mientras se avanza en el esclarecimiento del hecho.

Fuente: TN