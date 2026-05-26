Premios Gardel 2026: ¿quién será el conductor y qué histórica banda recibirá el premio a la trayectoria?

La ceremonia de los Premios Gardel 2026 se realizará hoy, martes 26 de mayo , desde las 21, en el Teatro Coliseo , con transmisión exclusiva de TNT y HBO Max. La alfombra roja estará a cargo de Eleonora Pérez Caresi, a partir de las 20.15.

Desde hace unos días Capif (la Cámara argentina de la música grabada) puso tickets a la venta en sectores específicos para que el público general pueda formar parte del evento que contará con las performances en vivo de Trueno, Milo J, Coti, Angela Leiva, La K´onga, Marilina Bertoldi, Yami Safdie, Agustín Bernasconi, K4OS, Roze, Valen Vargas y Max Carra. La previa, en tanto, contará con las actuaciones en vivo de Joaco Burgos y Cucuza Castiello. Las entradas pueden adquirirse a través de Ticketek .

Este año la conducción de la gala estará en manos de Diego Leuco y en esta oportunidad, Los Nocheros recibirán el Premio a la Trayectoria en reconocimiento a sus 40 años de carrera.

Ya se pueden improvisar pronósticos en base a aquellos artistas que más nominaciones reciben este año. El disco La vida era más corta y su creador, Milo J , aparecen como favoritos en 17 categorías , ya sea en las referidas al álbum y sus canciones (por producción, diseño, videos, ingeniería) o por el trabajo del joven artista en colaboración con otros colegas. También fueron muy nominados Lali, Miranda!, Ca7riel & Paco Amoroso , Trueno, Marilina Bertoldi, Babasónicos y Cazzu.

Por Álbum del año competirán Cazzu ( Latinaje ), Milo J ( La vida era más corta ), Lali ( No vengas a atender cuando el demonio llama ), Babasónicos ( Cuerpos, vol. 1 ) y Marilina Bertoldi ( Para quién trabajas vol. 1 ).

En Canción del año , quienes buscarán llevarse la estatuilla son Babasónicos , por “Advertencia”; Milo J , por “Niño”; Lali & Miranda! , que juntos hicieron “Mejor que vos”; Cazzu , por su canción “Con otra”; Ángela Torres , por “Favorita”; Marilina Bertoldi por “El gordo”; Yami Safdie con Camilo por “Querida Yo”; Trueno , nominado por “Fresh”, y Ca7riel & Paco Amoroso de la mano de “#Tetas”.

Este año son 53 las categorías que entran en competencia . “Como evidencia de un año con marcada diversidad en la música argentina, los lanzamientos que compiten por Álbum del Año y por Canción del Año muestran una gran presencia de géneros con fuerte tradición local como el rock, el folclore, el pop, y mixturas de todos ellos con ritmos urbanos -como el hip hop- y latinos, que habían resultado los géneros favoritos en las ediciones pasadas”, dicen desde las oficinas de Capif.

“Para Capif es un orgullo organizar cada año los Premios Gardel, el reconocimiento más importante a la excelencia y al talento de nuestros artistas y productores. La música argentina vive un gran momento: no solo representa nuestra identidad, sino que hoy es también una de nuestras exportaciones culturales más fuertes. Nuestros artistas trascienden fronteras y conectan con audiencias en todo el mundo, reflejando una escena diversa, creativa y en constante evolución. En ese contexto, los Premios Gardel vuelven a ser el escenario en el que la música argentina celebra su presente, reconoce a sus protagonistas y proyecta su futuro”, asegura Guillermo Castellani, presidente de Capif.

No vayas a atender cuando el demonio llama , Lali

Para quién trabajas vol. I , Marilina Bertoldi

“Advertencia”, Babasónicos (Autor: Adrián Rodríguez / Compositor: Adrián Rodríguez)

“Niño”, Milo J (Autores: Camilo Joaquín Villarruel, Gregorio Armando Reinaldo Nelli, Mario Del Tránsito Cocomarola / Compositores: Camilo Joaquín Villarruel, Santiago Alvarado, Santiago Ruiz “tatool”, Gregorio Armando Reinaldo Nelli, Mario Del Tránsito Cocomarola)

“Mejor que vos”, Lali & Miranda! (Autores: Mariana Espósito, Mauro De Tommaso, Martin D’Agosto, Alejandro Sergi / Compositores: Mariana Espósito, Mauro De Tommaso, Martin D’Agosto, Alejandro Sergi)

“Con Otra”, Cazzu (Autora: Julieta Emilia Cazzuchelli / Compositor: Nicolás Cotton)

“Favorita”, Ángela Torres (Autores: Ángela Caccia Torres, Isabela Terán Lieban, Fermín Ugarte, Mauro De Tommaso / Compositores: Ángela Caccia Torres, Isabela Terán Lieban, Fermín Ugarte, Mauro De Tommaso)

“El gordo”, Marilina Bertoldi (Autora: Marilina Bertoldi / Compositora: Marilina Bertoldi)

“Querida Yo”, Yami Safdie, Camilo (Autores: Yami Safdie, Camilo / Compositores: Yami Safdie, Camilo)

“Fresh”, Trueno (Autor: Mateo Palacios Corazzina “Trueno” / Compositores: Mateo Palacios Corazzina “Trueno”, Santiago Gabriel Ruiz “Tatool”, Lukas Benjamin Leth Kroll)

“#Tetas”, Ca7riel & Paco Amoroso (Autores: Catriel Guerreiro, Ulises Guerriero, Rafa Arcaute, Federico Vindver, Vicente Jiménez “Vibarco””, Gino Borri, Carolina Isabel Colón Juarbe “GALE” / Compositores: Catriel Guerreiro, Ulises Guerriero, Rafa Arcaute, Federico Vindver, Vicente Jiménez “Vibarco”, Gino Borri, Carolina Isabel Colón Juarbe “GALE”)

“In the City”, Charly García & Sting

Charly García y Sting grabaron “In the City”

A tres días de la tierra , Eruca Sativa

Para quién trabajas vol. I , Marilina Bertoldi

El (in) Correcto Uso de la Metáfora , Richard Coleman

Canciones de dos puertos , Alfredo Piro Rinaldi

No vayas a atender cuando el demonio llama , Lali

Homenaje al Chino de la Nueva Luna , Daniel Cardozo

La Casa De La Cumbia vol.1 , The La Planta

The Last of Us: Season 2 (Soundtrack from the HBO Original Series), Gustavo Santaolalla & David Fleming

La mujer de la fila (Banda de Sonido Original), Daniel Godfrid y Sebastián Espósito

Los Mufas: Suerte para la desgracia , Juan Blas Caballero

“Serenata en Mi Mayor para un amor y un atardecer”, Coti

Mejores Amigos de La Muela , Eugenia Quevedo

New York Sessions Vol. 1 , Leo Genovese - Mariano Otero

Nomads , Valentino Jazz Bazar & Carrie Dianne Ward

Compositores Argentinos , Grupo Vocal de Difusión & Mariano Moruja

Sergio Parotti: Cuartetos de Cuerdas Vol. 1, Sergio Parotti, Cuarteto Siglo XXII

Murmullo en las aguas , Las Destrozzi

El Teremín, la Serie y el Boxitracio , Martín Proscia y Pablo Borrás

Huaucke Habibi , Los arcanos del desierto

Hilda Canta Charly 2 (En Vivo), Hilda Lizarazu

Hecho en Jamaica - Vivo Movistar Arena, Nonpalidece

Conociendo Rusia vuelve a casa (en vivo en Buenos Aires), Conociendo Rusia

Los días por venir , Lorena Astudillo & Ignacio Montoya Carlotto

FAlklore Vol. 1 y 2 , Esto es ¡FA! & Mex Urtizberea

Las canciones más lindas del mundo - Volumen 2, Dos Más Uno

A tres días de la tierra , Eruca Sativa

El mató a un policía motorizado Sesión 20° Aniversario, El Mató a un Policía Motorizado

Uriel Lozano vol.2 / Zapada en vivo en Un Poco de Ruido!, Un Poco de Ruido, Pinky SD, Uriel Lozano

Todo el mundo está kaliente !, Kchiporros

Mardearena - Nanas y Arrullos, Magdalena Fleitas

Luna con duendes (Canciones, arrullos y susurros para la hora de dormir), Mariana Baggio, Teresa Usandivaras, Martín Telechanski, Pablo Spiller, María Emilia López

Cantá con El Reino Infantil: Música para la Familia, El Reino Infantil, La Granja de Zenón

Las cuatro estaciones , Noelia Sinkunas

La Magia , Quique Sinesi & Astrid Motura

Peces Raros - Spotify Sessions, Peces Raros

E MPA (Escuela de Música Popular de Avellaneda) Orquesta de Tango, EMPA Orquesta de Tango

Quiero que lo que yo te diga sea un arma en tu arsenal, Winona Riders

Cuerpos, vol.1,/ Intérprete: Babasónicos/ Diseñador: Maxi Anselmo

Doga / Intérprete: Juana Molina/ Diseñador: Alejandro Ros

Novela / Intérprete: Fito Páez / Diseñadores: Mondini, Pippa, Porras, Rompo & Zangari

“Luciérnagas”, Milo J, Silvio Rodríguez

“Julieta & Romeo (En Vivo)“, Ian Lucas & Q’ Lokura

“Carita Triste”, Q’Lokura, Los Herrera

“Tu misterioso alguien (cuarteto)”, Luck Ra feat. Miranda!

“Hielo, vino y coca”, Los Tabaleros & Los Caligaris

“Puño y letra” - Puentes Ep.01, Duratierra, Eli Suárez

“El amor es un viento que regresa”, Los Nocheros

“Perfecto Final”, Conociendo Rusia, Nathy Peluso

“El día del amigo” , Ca7riel & Paco Amoroso

“In the City”, Charly García & Sting

“La Marcha de la Bronca”, Quinteto Negro La Boca (con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso).

“Inocente”, Nonpalidece Ft. La Delio Valdez

“La que puede, puede” - Live at NPR Music´s Tiny Desk, Ca7riel & Paco Amoroso

“Tus Cosas (Ft. Airbag)“, Tan Bionica

“Desastres Fabulosos”, Conociendo Rusia, Jorge Drexler

“Me Contó Un Pajarito”, Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas

“Si No Es Muy Tarde” - Versión Cumbia, Luciano Pereyra, Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido, Pinky SD

“Amiga Traidora” (Cumbia TexMex), Ángela Leiva

“Tu jardín con enanitos”, Roze, Max Carra, Valen & Ramky en los Controles

“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions”, Vol. 0/66 Bizarrap, Daddy Yankee

“Tu misterioso alguien” (cuarteto), Luck Ra feat. Miranda!

“Campera de cuero”, Los Tabaleros & Las Pastillas del Abuelo

“Mi Vida” Tan Bionica & Andrés Calamaro

“In the City”, Charly García & Sting

“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions” (Vol. 0/66), Bizarrap, Daddy Yankee

“Me Contó Un Pajarito”, Fede Vigevani, Luck Ra, Ian Lucas

“Hasta que me enamoro”, María Becerra, Tini

“Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions” (Vol. 0/66), Bizarrap, Daddy Yankee

“Masna remix”, FMK, Emilia, Nicki Nicole, Tiago PZK

“Flashbacks CROSSOVER #9″, Wisin, Paulo Londra, Big One

Pelusón of Milk (Remasterizado 2025), Luis Alberto Spinetta

Suiza 1980 (Remastering 2025), Mercedes Sosa

Adiós Sui Generis (50 años), Sui Generis

“El gordo”/ Intérprete: Marilina Bertoldi / Directores: Malena Pichot y Nano Garay Santaló

“Bajo De La Piel” / Intérprete: Milo J / Directora: Teresa Carril

“#Tetas” / Intérpretes: Ca7riel & Paco Amoroso / Director: Martín Piroyansky

“In the City” / Intérpretes: Charly García & Sting / Directores: Belén Asad y Maximilian Stafford

“Advertencia” / Intérprete: Babasónicos/ Director: Juan Cabral

“Todo Es Folklore”/ Intérprete: Los Tabaleros/ Director: Niko Sedano

“Papota”/ Intérpretes: Ca7riel & Paco Amoroso/ Director: Martín Piroyansky

“La Vida Era Más Corta”/ Intérprete: Milo J/ Directores: Teresa Carril, Nacho A. villar

No vayas a atender cuando el demonio llama (Full Album)/ Intérprete: Lali/ Director: Lautaro Espósito

Sonidos, barro y piel - Documental sobre la grabación de Divididos Intérprete: Divididos / Director: Leopoldo Montero Ciancio

Fuente: La Nación