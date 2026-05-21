Por razones de salud, Máximo Kirchner faltó a la sesión en la que el Gobierno recortó una ley que él impulsó

Máximo Kirchner no estuvo en la sesión en la que Diputados aprobó y giró al Senado el recorte al régimen de “zonas frías” , una de las leyes que impulsó cuando presidía el bloque oficialista durante el gobierno de Alberto Fernández .

Cerca del diputado explicaron que la ausencia fue por motivos de salud: continúa en rehabilitación tras la operación por un cistoadenoma parotídeo bilateral , un tumor benigno poco frecuente, a la que fue sometido a principios de mayo.

“ Está en rehabilitación. Todavía no tiene el alta posoperatoria ; presentó certificado. La ley de zonas frías le interesa bastante”, explicaron a LA NACION cerca del referente de La Cámpora.

Mientras Kirchner estaba fuera del Congreso, sus compañeros de Unión por la Patria (UP) defendieron en el recinto la ampliación que él promovió en 2021. Varios diputados del camporismo hicieron referencias explícitas a su rol en el proyecto y buscaron reivindicarlo políticamente frente al avance del oficialismo.

La diputada Paula Penacca destacó que la reforma impulsada por Kirchner incorporó cinco provincias, 152 departamentos y cerca de cuatro millones de beneficiarios. Definió el esquema como “justo, solidario y autosustentable”, financiado con un aporte mínimo del resto de los usuarios del país.

Vanesa Siley , por su parte, recordó el “cambio de paradigma” que, según sostuvo, planteó Kirchner durante el debate de 2021: la idea de que vivir en una región fría y productora de recursos naturales justificaba una tarifa diferenciada para los usuarios residenciales.

En las puertas del invierno, lo trágico es que le aumenten el gas a la gente. Nosotros ampliamos la Zona Fría para garantizar el derecho a calefaccionarse y cocinar, una ley impulsada por el compañero Máximo Kirchner. Ellos quieren quitar ese beneficio para transferir recursos… pic.twitter.com/hU6Vr8sPcq

El actual jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez , también lo mencionó especialmente durante el debate. Reivindicó la ampliación de zonas frías “que impulsó nuestro bloque” y recordó que el proyecto fue trabajado bajo la conducción de Kirchner cuando presidía la bancada oficialista.

La propuesta del Poder Ejecutivo apunta a pasar de un sistema masivo, basado en criterios geográficos, a otro focalizado según el nivel de ingresos de los hogares. El cambio golpea principalmente sobre la llamada “zona ampliada”, incorporada en 2021 por impulso de Kirchner, que extendió el subsidio automático al gas a regiones del centro y norte del país.

El proyecto elimina el subsidio automático del 30% en zonas del interior bonaerense, como La Plata, Mar del Plata, Tandil y Bahía Blanca; el sur de Santa Fe; el sur y centro de Córdoba; casi toda San Luis, y sectores de Mendoza, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Tucumán y San Juan. Allí, los usuarios de ingresos medios y altos dejarán de recibir el beneficio de manera automática.

El impacto político también tiene una derivación interna para el peronismo: el distrito más afectado será Buenos Aires , gobernado por Axel Kicillof , con quien Máximo Kirchner mantiene una rivalidad abierta. Según estimaciones legislativas, 1,3 millones de bonaerenses perderían el subsidio automático.

Sin embargo, ningún legislador de UP mencionó explícitamente a Kicillof durante el debate. Algunos diputados bonaerenses sí hicieron foco en el impacto territorial de la medida. Fue el caso de Siley, que mostró un mapa de la provincia de Buenos Aires para remarcar que “todo lo azul es zona fría” y cuestionó el supuesto “odio” del presidente Javier Milei hacia los bonaerenses por afectar a “1.200.000 familias” del distrito.

Fuente: La Nación