Por qué hay que poner un recipiente con agua y limón en la cocina durante mayo, según el Vastu Shastra

Cuando bajan las temperaturas y aumenta el tiempo dentro de casa, muchas personas buscan formas de mejorar el ambiente y generar mayor bienestar . En ese contexto, gana popularidad un ritual vinculado al Vastu Shastra , la antigua filosofía india que apunta a equilibrar las energías del hogar : colocar un recipiente con agua y limón en la cocina.

Aunque parece un gesto simple, esta práctica tiene un fuerte valor simbólico dentro de esta tradición. Según esta mirada, puede ayudar a limpiar energías, armonizar el ambiente y renovar el clima del hogar sin necesidad de hacer grandes cambios.

El Vastu Shastra es una disciplina ancestral que busca organizar los espacios para favorecer la circulación de energía positiva . Dentro de esta filosofía, la cocina ocupa un lugar central porque está asociada a:

Por eso, cualquier acción que se realice en este ambiente tiene un impacto directo en el equilibrio general de la casa.

Según esta tradición, colocar un recipiente con agua y limón puede aportar varios beneficios energéticos:

El limón, en particular, es considerado un elemento con propiedades purificadoras, mientras que el agua actúa como un canal de absorción energética .

Para esta tradición, mayo es un mes de transición , ideal para cerrar ciclos, ordenar rutinas y preparar la casa para una nueva etapa. En muchas tradiciones espirituales, este período es visto como un momento clave para:

Desde la mirada del Vastu Shastra, hacer este ritual en el quinto mes del año acompaña ese cambio energético , especialmente en un espacio tan sensible como la cocina.

Para hacer este ritual, necesitás pocos elementos que posiblemente tengas en casa:

Para estas creencias, cuando el limón se marchita o el agua cambia de aspecto, significa que el ritual ya absorbió parte de la energía del ambiente .

Fuente: TN