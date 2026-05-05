Paro de recolección en Villa Gesell tras el rechazo del presupuesto: fuerte cruce entre el gremio y la oposición

ZONALES

La recolección de residuos en Villa Gesell quedó paralizada desde este lunes por una medida de fuerza del Sindicato de Camioneros, luego de que el Concejo Deliberante rechazara el presupuesto municipal, una decisión que impacta directamente en la continuidad del servicio.





El conflicto se desató tras la sesión en la que la oposición votó en contra del cálculo de recursos, lo que, según se explicó, impide renovar el contrato vinculado al barrido manual y pone en riesgo puestos de trabajo dentro del sector.





El secretario gremial del sindicato, Marcelo Aparicio, confirmó el inicio del paro por tiempo indeterminado y cuestionó con dureza la decisión política. “No aprobar el presupuesto es una irresponsabilidad. Están poniendo en riesgo el trabajo de nuestros compañeros y el sustento de sus familias”, expresó.





En esa línea, advirtió que el gremio no permitirá recortes laborales: “Si tocan un puesto de trabajo, van a tener respuesta. No vamos a permitir despidos ni que los trabajadores paguen las consecuencias de decisiones políticas”.





El conflicto escaló aún más en las últimas horas con la intervención de Pablo Moyano, quien lanzó duras críticas contra los concejales que votaron en contra del presupuesto. El dirigente sindical calificó a los ediles como “ratas” y aseguró que la medida “implica el despido directo de 45 trabajadores”, interpretándolo como un ataque a la estabilidad laboral.





El escenario genera preocupación no solo en la ciudad sino también a nivel regional, ante la posibilidad de que la situación derive en medidas similares en otros municipios.





Como parte de la respuesta gremial, Camioneros convocó a un plenario provincial que reunirá a más de 1500 trabajadores, donde se analizarán los pasos a seguir frente al conflicto y se definirán posibles acciones en defensa de los puestos laborales.





Mientras tanto, la ciudad enfrenta la interrupción del servicio de recolección, en un contexto de creciente tensión política y sindical que, por el momento, no muestra señales de resolución inmediata.