Platón, filósofo griego: “Las piedras más grandes no pueden quedar bien asentadas sin las más pequeñas”

Hace más de dos mil años, el filósofo griego Platón dejó una frase que aún hoy mantiene vigencia: “ Las piedras más grandes no pueden quedar bien asentadas sin contar con las más pequeñas ”. A simple vista, puede parecer una referencia a la construcción, pero en realidad encierra una enseñanza mucho más profunda sobre cómo se construyen los logros en la vida.

En su pensamiento, nada importante se sostiene sin una base firme. Esa base no está formada por grandes hitos, sino por acciones pequeñas, constantes y muchas veces invisibles, que son las que terminan dando estabilidad a cualquier proyecto o proceso personal.

La metáfora apunta a los detalles que suelen pasarse por alto . Esas “piedras pequeñas” pueden ser hábitos diarios, decisiones simples o esfuerzos sostenidos en el tiempo. Aunque parezcan insignificantes, son los que permiten que algo más grande se mantenga firme.

En la vida cotidiana, esto se traduce en la importancia de la constancia . Un objetivo grande —como mejorar la salud, avanzar en una carrera o concretar un proyecto— no depende solo de momentos clave, sino de todo lo que se hace día a día para sostenerlo.

Muchas veces se pone el foco en los resultados finales y se subestima el proceso. Sin embargo, la reflexión de Platón invita a cambiar esa mirada: lo esencial no siempre es lo más visible .

En el trabajo, por ejemplo, los grandes resultados dependen de tareas pequeñas bien hechas. En lo personal, los cambios duraderos nacen de rutinas simples. Incluso en los vínculos, los gestos cotidianos son los que fortalecen las relaciones.

Aunque fue planteada hace siglos, esta idea se conecta con conceptos actuales como la disciplina, la constancia y el desarrollo personal. Hoy se habla de “pequeños hábitos” o “progreso gradual”, nociones que retoman esa misma lógica.

La enseñanza no apunta a minimizar lo grande, sino a recordar que todo logro necesita una base sólida. Y esa base, muchas veces, está compuesta por aquello que parece menor, pero que en realidad es indispensable.

Fuente: TN