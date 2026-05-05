Escándalo en Villa Gesell: agredieron a concejales del PRO que votaron contra del presupuesto municipal

El Concejo Deliberante de Villa Gesell fue el escenario de un escándalo durante la sesión en la que se trató el presupuesto municipal 2026. Tres concejales de la oposición denunciaron haber sido agredidos durante el debate y una de ellos se retiró en ambulancia .

La sesión tuvo que ser suspendida por los gritos y empujones que ocurrieron dentro del recinto mientras se trataba el proyecto presupuestario impulsado por el oficialismo.

La concejala integrante de la alianza PRO-La Libertad Avanza, Clarisa Armando , compartió en sus redes sociales un video que retrata lo acontecido y dijo que las agresiones empezaron después de que la oposición se negara a aprobar el presupuesto.

“Las imágenes son claras: concejales agredidos dentro del Honorable Concejo Deliberante por no aprobar un presupuesto invotable” , expresó Armando y apuntó directamente contra el oficialismo local liderado por el intendente Gustavo Barrera: “No vamos a claudicar: no le tenemos miedo” .

Por su parte, el PRO local compartió un comunicado sobre lo ocurrido: “El oficialismo kirchnerista mandó una patota a golpear a nuestra concejal Clarisa Armando y a toda la oposición que se negó a avalar su presupuesto de 64 millones de pesos, el doble de lo que costaba gobernar este municipio" .

“Les pegaron dentro del recinto. Le patearon la ambulancia a otra concejal que se descompensó. Eso es lo que hacen cuando pierden”, expresó el PRO local en un comunicado.

De acuerdo con la información publicada por Clarín , después de los disturbios, concejales opositores radicaron una denuncia policial .

Ahora, los dirigentes exigen que se inicie una investigación para identificar a los responsables de las agresiones.

Fuente: TN