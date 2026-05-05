Adiós a los azulejos en la cocina: la alternativa minimalista y moderna que se impone en 2026

Durante años, los azulejos fueron una de las opciones más elegidas para el piso de la cocina . Resistentes, fáciles de limpiar y presentes en miles de hogares, parecían irremplazables. Sin embargo, en 2026 esa tendencia empezó a cambiar con fuerza: hoy gana protagonismo una alternativa más moderna, minimalista y práctica .

Se trata del suelo vinílico , un revestimiento que puede colocarse directamente sobre el piso existente y que se convirtió en una de las opciones favoritas para renovar la cocina sin obra, sin escombros y con un resultado mucho más actual .

El suelo vinílico es un revestimiento sintético diseñado para instalarse sobre superficies ya colocadas, incluso sobre azulejos, siempre que estén firmes y nivelados. Esta posibilidad de hacer una instalación “piso sobre piso” es una de las claves de su crecimiento.

Además de evitar reformas largas y costosas, este material ofrece una estética mucho más limpia y uniforme. Al eliminar el clásico entramado de juntas, genera una sensación de mayor amplitud, orden y modernidad , ideal para las cocinas actuales.

El avance del estilo minimalista impulsó la búsqueda de espacios más simples, con superficies continuas, tonos neutros y menos ruido visual . En ese contexto, el suelo vinílico se posicionó como una de las alternativas más elegidas.

Sus diseños símil madera, cemento alisado o piedra permiten transformar por completo el ambiente sin necesidad de grandes cambios. Además, aporta una imagen más cálida y elegante en comparación con el azulejo tradicional.

Más allá de lo estético, este material ofrece beneficios concretos que explican su auge:

Por eso, se volvió una de las soluciones más elegidas para renovar la cocina de forma rápida y sin complicaciones .

Para lograr un buen resultado, hay algunos aspectos clave que conviene revisar:

Invertir en un vinílico de calidad es fundamental para asegurar durabilidad y buen aspecto a largo plazo .

El suelo vinílico se convirtió en una de las grandes tendencias del hogar en 2026 porque combina diseño, practicidad y una renovación simple . Frente al piso de azulejos, propone una alternativa más moderna, limpia y funcional.

Minimalista, resistente y fácil de instalar , este material se consolida como una de las formas más efectivas de transformar la cocina sin obra y con un cambio que se nota desde el primer vistazo.

Fuente: TN