Adiós a las toallas con olor: el nuevo invento que seca hasta 5 kilos y consume poca energía

Las toallas húmedas y con mal olor pueden convertirse en un problema habitual en muchos hogares, sobre todo en épocas de frío o en baños con poca ventilación. Sin embargo, una nueva tendencia en climatización promete solucionarlo: los toalleros eléctricos , dispositivos diseñados para secar, calentar y mantener la higiene de las telas con un consumo energético muy bajo.

Estos equipos funcionan como pequeños radiadores que se instalan en la pared del baño y utilizan barras calefactoras para distribuir el calor de manera uniforme. De esta forma, no solo eliminan la humedad de las toallas, sino que también ayudan a mantener el ambiente más templado.

El dispositivo se conecta a la red eléctrica y alcanza temperaturas moderadas —alrededor de 55 grados— que permiten un secado rápido sin dañar los tejidos . Gracias a su potencia reducida, cercana a los 90 W, logra un equilibrio entre eficiencia y bajo consumo, lo que lo convierte en una opción económica frente a otros sistemas de calefacción.

Además, su diseño compacto hace que sobresalga apenas unos centímetros de la pared, por lo que resulta ideal para baños pequeños o espacios reducidos.

Antes de elegir un toallero eléctrico, es importante considerar la potencia, el tamaño y la capacidad de carga. En general, estos equipos pueden soportar hasta 5 kilos de ropa y están diseñados para cubrir superficies pequeñas, de alrededor de 2 a 3 metros cuadrados.

También conviene verificar el material —como acero o combinaciones con plásticos resistentes— y si incluye kit de instalación.

Con un consumo eficiente, instalación simple y beneficios tanto prácticos como de confort, este invento se posiciona como una solución cada vez más elegida para el hogar moderno.

Fuente: TN