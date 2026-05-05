Mezclar vinagre con agua tibia: para qué sirve y en qué casos usarlo

Los trucos caseros son cada vez más usados en los hogares. En este marco, hay uno poco conocido pero fácil y económico que promete mejorar la limpieza del hogar: mezclar vinagre blanco con agua tibia .

La combinación es simple, pero sus resultados sorprenden: desengrasa, desinfecta, elimina olores y combate el sarro . Por eso, cada vez más personas la eligen para mantener la casa limpia y libre de químicos agresivos.

Es importante que no uses vinagre en superficies de mármol o piedra natural , maderas sin tratar ni en pantallas o superficies delicadas . Puede dañarlas o dejar marcas.

Fuente: TN