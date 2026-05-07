Por qué EE.UU. suspendió la escolta de los buques en el estrecho de Ormuz y cómo reaccionó Irán

En sus últimas declaraciones públicas, Donald Trump anunció que le pondrá una pausa la iniciativa para garantizar el translado de buques al estrecho de Ormuz para poder alcanzar un posible acuerdo con el régimen iraní y asi ponerle un punto final a la guerra.

En este contexto, el analista internacional Andrés Repetto profundizó en la decisión del mandatario estadounidense en medio del conflicto en Medio Oriente: “Algunas fuentes cercanas al presidente, están hablando de acuerdos que se están alcanzando con los iraníes en privado . Esos acuerdos tienen que ver con la moratoria nuclear, es decir, que Irán no enriquecería uranio por determinado tiempo”.

En una de sus últimas publicaciones en Truth Social, el mandatario sostuvo: “A petición de Pakistán y otros países y dado el tremendo éxito militar que hemos logrado durante la campaña contra Irán y considerando además el gran progreso alcanzado hacia un acuerdo completo y definitivo con los representantes de Irán, hemos acordado mutuamente que si bien el proyecto se mantendrá en plena vigencia, el proyecto de libertad, el tránsito de buques por el Estrecho de Ormuz , se suspenderá temporalmente para determinar si el acuerdo puede finalizarse y firmarse”.

En relación a las tensiones que se presentan en el estrecho de Ormuz, el paso fronterizo clave en el conflicto de Medio Oriente, Repetto remarcó: “En estos últimos minutos, una compañía naviera francesa está diciendo que uno de sus buques fue atacado en el estrecho de Ormuz, con lo cual todo apunta a que debe haber sido Irán ”.

Ante la posibilidad de un acuerdo entre ambas partes subrayó: “Ojalá así sea, porque se volvía a hablar de la posibilidad de una guerra abierta y el presidente con el doble estándar constante.

“Supuestamente hay algún tipo de acuerdo, lo está anunciando el presidente y por eso esta suspensión. Bueno, habla de un éxito de la operación libertad, la realidad es que cruzaron dos buques”, destacó.

“Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que a veces podemos ver, sobre el terreno y esa es la realidad, que el reloj sigue marchando. La guerra contra Irán para Estados Unidos se convirtió en un pantano" explicó Repetto y remarcó que las fuerzas israelíes se encontraban listas para atacar a Irán.

A modo de conslusión reflexionó: “Hoy los tiempos, por lo menos por lo que uno puede ver, parecerían ir más a favor de Irán que para el resto de los dos países”.

Y agregó: “Pero volvemos con esta situación de no sabemos qué está pasando, dicen que sí hay un acuerdo, pero todos obviamente se están preparando para que si eso no funciona lamentablemente quizás vayamos a una situación militar de esta tercera fase más dura. Nos pueden decir que el vaso está sano, pero nosotros estamos viendo los pedazos de vidrio estrellados contra el piso ”.

Fuente: La Nación