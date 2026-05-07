Nueva encuesta con cuatro datos muy complicados para el Gobierno

Una nueva encuesta nacional confirma la caída del apoyo al Gobierno de Javier Milei . Una baja que, como viene contando Clarín , coincide con el comienzo del año pero que, por ahora, no termina de ser capitalizada por la oposición. Ahora, el último estudio de las firmas Trespuntozero y Alaska hace eje en cuatro puntos clave de la política y la economía .

El estudio se basó en un relevamiento de 1.200 casos a nivel país, entrevistados entre el 17 y el 21 de abril, con +/- 2,8% de margen de error. Trespuntozero es la encuestadora que dirige la analista Shila Vilker , una habitué de los medios, que suele trabajar más cerca de espacios opositores. Alaska , en tanto, es la consultora de Juan Courel , ex secretario de Comunicación de Daniel Scioli.

Los resultados se volcaron en un informe de 36 páginas , bajo el título "El estado del debate público" , y todos los resultados transmiten malas noticias para el oficialismo.

El primer cuadro que presenta el trabajo muestra cómo ven los encuestados la gestión de Milei. Y el balance es claramente negativo: los que cuestionan a la administración duplican a los que la aprueban .

El número más alto, en rojo oscuro, contiene a los que la ven "muy mal" y llega al 53,8% . Cuando a eso se suma el 11,5% que la ve "mal" , la desaprobación alcanza 65,3 puntos . Del otro lado, se contrapone un 33% , compuesto por un 19,9% de "muy bien" y 13,1% de "bien" .

Evaluación de gestión y principales problemas

En base a un sondeo nacional de 1.239 casos

Pero como ya se viene marcando en otros sondeos, lo peor no es la foto sino la secuencia. El 33% a favor es el punto más bajo desde que arrancó la serie, hace más de dos años. Y la negativa de 65,3% sólo fue superada por un pico de 66,2% a principios del mes pasado.

El siguiente parámetro que deja el segundo dato muy complicado se refiere a los principales problemas del país : la "corrupción" lidera con el 38,5% , 10 puntos más que en enero. Debajo, lejos, vienen los temas económicos/sociales: desocupación (18,3%), pobreza (16,1%) e inflación (12,2%).

Cuando arrancó el Gobierno libertario, la variable "corrupción" estaba en torno al 20%. Pero los casos $Libra , Discapacidad y Adorni fueron configurando picos en la serie .

Los otros dos puntos muy complicados para el oficialismo se vinculan más con la economía . Como ya se dijo muchas veces -pero no varió-, este es un Gobierno apalancado por las expectativas, por la idea de que la cosa va a mejorar. Sobre todo después del ajuste brutal con que debutó el Presidente.

Y en general, era un índice que le daba más o menos bien a Milei. Pero la suba consecutiva de la inflación durante varios meses, hasta tocar el 3,4% en marzo, más un poder adquisitivo resentido, pegó en las expectativas. Y así lo refleja el trabajo de Trespuntozero y Alaska .

Expectativas económicas y responsabilidad de la crisis

En base a un sondeo nacional de 1.239 casos

La mirada sobre el futuro está en su peor momento: el 61,2% dice que el último mes empeoraron sus expectativas respecto a la situación de la economía, unos 20 puntos más que a fines de 2025 y 30 más que a fines de 2024.

Y este número se complementa con otro que también era un activo para los libertarios y ya no lo es. Hasta hace poco, cuando le preguntaban a la gente quién era el principal responsable de la crisis económica, la mayoría apuntaba contra los gobiernos de Alberto Fernández y Cristina Kirchner . Ahora, por lógica, va creciendo el nombre de Milei .

En los números de Trespuntozero y Alaska , el Gobierno actual se lleva el 63,6% de la responsabilidad . Debajo se ubican:

8° El neoliberalismo de los 90 : 0,4%.

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín