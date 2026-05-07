Home Ads
NACIONALES

Nueva encuesta con cuatro datos muy complicados para el Gobierno

Redacción CNM mayo 07, 2026

Home Ads

Una nueva encuesta nacional confirma la caída del apoyo al Gobierno de Javier Milei . Una baja que, como viene contando Clarín , coincide con el comienzo del año pero que, por ahora, no termina de ser capitalizada por la oposición. Ahora, el último estudio de las firmas Trespuntozero y Alaska hace eje en cuatro puntos clave de la política y la economía .

El estudio se basó en un relevamiento de 1.200 casos a nivel país, entrevistados entre el 17 y el 21 de abril, con +/- 2,8% de margen de error. Trespuntozero es la encuestadora que dirige la analista Shila Vilker , una habitué de los medios, que suele trabajar más cerca de espacios opositores. Alaska , en tanto, es la consultora de Juan Courel , ex secretario de Comunicación de Daniel Scioli.

Los resultados se volcaron en un informe de 36 páginas , bajo el título "El estado del debate público" , y todos los resultados transmiten malas noticias para el oficialismo.

El primer cuadro que presenta el trabajo muestra cómo ven los encuestados la gestión de Milei. Y el balance es claramente negativo: los que cuestionan a la administración duplican a los que la aprueban .

El número más alto, en rojo oscuro, contiene a los que la ven "muy mal" y llega al 53,8% . Cuando a eso se suma el 11,5% que la ve "mal" , la desaprobación alcanza 65,3 puntos . Del otro lado, se contrapone un 33% , compuesto por un 19,9% de "muy bien" y 13,1% de "bien" .

Evaluación de gestión y principales problemas

En base a un sondeo nacional de 1.239 casos

Pero como ya se viene marcando en otros sondeos, lo peor no es la foto sino la secuencia. El 33% a favor es el punto más bajo desde que arrancó la serie, hace más de dos años. Y la negativa de 65,3% sólo fue superada por un pico de 66,2% a principios del mes pasado.

El siguiente parámetro que deja el segundo dato muy complicado se refiere a los principales problemas del país : la "corrupción" lidera con el 38,5% , 10 puntos más que en enero. Debajo, lejos, vienen los temas económicos/sociales: desocupación (18,3%), pobreza (16,1%) e inflación (12,2%).

Cuando arrancó el Gobierno libertario, la variable "corrupción" estaba en torno al 20%. Pero los casos $Libra , Discapacidad y Adorni fueron configurando picos en la serie .

Los otros dos puntos muy complicados para el oficialismo se vinculan más con la economía . Como ya se dijo muchas veces -pero no varió-, este es un Gobierno apalancado por las expectativas, por la idea de que la cosa va a mejorar. Sobre todo después del ajuste brutal con que debutó el Presidente.

Y en general, era un índice que le daba más o menos bien a Milei. Pero la suba consecutiva de la inflación durante varios meses, hasta tocar el 3,4% en marzo, más un poder adquisitivo resentido, pegó en las expectativas. Y así lo refleja el trabajo de Trespuntozero y Alaska .

Expectativas económicas y responsabilidad de la crisis

En base a un sondeo nacional de 1.239 casos

La mirada sobre el futuro está en su peor momento: el 61,2% dice que el último mes empeoraron sus expectativas respecto a la situación de la economía, unos 20 puntos más que a fines de 2025 y 30 más que a fines de 2024.

Y este número se complementa con otro que también era un activo para los libertarios y ya no lo es. Hasta hace poco, cuando le preguntaban a la gente quién era el principal responsable de la crisis económica, la mayoría apuntaba contra los gobiernos de Alberto Fernández y Cristina Kirchner . Ahora, por lógica, va creciendo el nombre de Milei .

En los números de Trespuntozero y Alaska , el Gobierno actual se lleva el 63,6% de la responsabilidad . Debajo se ubican:

8° El neoliberalismo de los 90 : 0,4%.

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín


Home Ads

Home Ads
GENERAL JUAN MADARIAGA El Tiempo
Tags