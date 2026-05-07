Causa Seguros: el fiscal Rívolo evalúa una posible imputación contra Santiago Cafiero

Mientras se define la situación procesal de Alberto Fernández tras el fallo de la Cámara de Casación que anuló la confirmación de las acusaciones por corrupción contra el ex presidente en la causa Seguros, el fiscal federal Carlos Rívolo tomó una decisión clave: Santiago Cafiero, exministro de Relaciones Exteriores y exjefe de Gabinete, estaba citado como testigo para declarar a finales de mes, pero la fiscalía pidió la postergación de ese acto porque consideró que había que evaluar si el ex funcionario no debía ser imputado.

Las declaraciones testimoniales que se comenzaron a tomar hace un mes en el marco de la causa Seguros, son resultado de un pedido de la abogada defensora de Alberto Fernández, Mariana Barbitta. Este miércoles declaró Vilma Ibarra, exsecretaria Legal y Técnica de la anterior gestión.

Las medidas de prueba se impulsaron para analizar en mayor profundidad el Decreto 823/21 firmado por Alberto Fernández y que habilitó la maniobra de direccionamiento de contratos a favor de 25 brokers de seguros.

Ese decreto habilitó la firma de 45 contratos, 25 intermediarios de Seguros, comisiones millonarias, una cooperativa que funcionó como financiera y un posible direccionamiento de los contratos.

El monto de las comisiones pagadas a intermediarios de contratos entre organismos públicos, supuestamente con irregularidades y direccionamientos -según consta en la acusación- fue de 3.364.522.944 pesos. El broker amigo del ex Presidente, Héctor Martínez Sosa, fue beneficiado con el 59,6% de los contratos y ese vínculo de amistad fue un eje de la acusación.

Martínez Sosa no se detuvo hasta conseguir los contratos públicos que quería. Al amigo del presidente de la Nación, le interesaba -entre otros- el contrato con Cancillería. Por eso, su esposa -y secretaria privada de Alberto Fernández- María Cantero- intervino ante Santiago Cafiero para dar de baja al broker elegido y terminar favoreciendo a Martínez Sosa.

Ese suceso volvió a estar bajo el radar del fiscal federal Carlos Rívolo, porque hace una semana una de las testigos de apellido Hernández y que trabajaba como secretaria de Alberto Fernández contó que en una ocasión vio muy alterada a María Cantero. "Decía que Kecky (como apodaba a Martínez Sosa) iba a perder contratos de Cancillería".

La abogada defensora inmediatamente le preguntó si tenía conocimiento sobre alguna acción irregular cometida por Alberto Fernández. "No me consta, no lo sé" , fue la respuesta.

Sin embargo, para el representante del Ministerio Público Fiscal fue suficiente para pedir l a suspensión de la declaración testimonial de Santiago Cafiero, prevista para finales de mayo.

¿El motivo? El fisca considera que antes de que declare como testigo hay que clarificar su situación de cara al expediente, es decir, la posibilidad de que se le formule una imputación en el marco de la investigación.

En el procesamiento que volverá a estar bajo estudio, el juez de primera instancia Sebastián Casanello había considerado que Alberto Fernández “privó al Estado de un proceso transparente” a la hora de contratar seguros. La sospecha central es que fue un sistema direccionado a favor del amigo del ex Presidente.

Para avanzar en lo que el matrimonio denominó una PyME, María Cantero cumplió un rol clave. “Fue intermediaria, armó reuniones, destrabó situaciones”. Todas esas acciones tenían una única finalidad: que Héctor Martínez Sosa acumulara la mayor cantidad de contratos públicos.

De esa manera, “aprovechando su lugar de privilegio, por el cargo que ocupaba y la llegada a todas las personas que integraban el gabinete del Presidente”, Cantero logró inclinar la balanza en más de una ocasión, cuando había importantes contratos de por medio. Uno de ellos, fue el de Cancillería, cuando Santiago Cafiero estaba al frente.

El 24 de mayo de 2023, Martínez Sosa le escribió a su esposa: “Buen día! Ingresó en Provincia ART una carta de designación de Cancillería a favor de NET Broker”. En otro mensaje, amplía la información y añade, “La firma Pablo Delgado, de la Secretaría de Coordinación y Planificación Exterior”.

Tan sólo una semana despúes, Cantero le dio un dato vital a su esposo: “Me dijo el jefe (por Alberto Fernández) que ya habló con Santiago”.

La preocupación de Martínez Sosa se puede traducir en números: NET Broker es una de las firmas que cobró 19.832.226 de pesos en concepto de comisiones. Tuvo contrato con siete organismos del Estado, entre ellos el Ente Nacional de Comunicaciones ($7.886.500), el Ministerio de Economía ($ 5.330.550) y la Secretaría de Políticas sobre Drogas ($ 6.194.926), entre los más representativos en ingresos.

El contrato de Cancillería le fue asignado a Net Broker, pero apenas se enteró Martínez Sosa inició su cruzada para que esa decisión quede sin efecto y pase a integrar su extenso listado de contrataciones . Algo que, finalmente, ocurrió y cobró del Ministerio de Relaciones Exteriores la suma de 2.437.703 pesos.

Desde el entorno del actual diputado nacional Santiago Cafiero, "desde el 2020 está designado por Nación Seguros Martinez Sosa como broker en Cancillería. Cuando en el 2023 la gestión de Cafiero inició un tramite de recupero, se propuso a Net Broker para ese trabajo específico, y es ahí cuando Nacion Seguros informa que ya había un asesor designado, se deja sin efecto la designación y se encomienda a quien estaba desde el 2020 que realice la gestión de recupero".

" Ni lo contratamos, ni lo designamos. Estaba desde 2020 (cuando Felipe Solá era canciller) y nos enteramos en el 2023, cuando fuimos a hacer una gestión de recupero y Nación Seguros nos avisa que ya teníamos un promotor asignado".

Después de la primera intervención de Alberto Fernández para que su broker amigo sea beneficiado, la charla con Cantero siguió:

Cantero: Está llamando de nuevo. Ahora.

El 7 de junio de 2023 el tema volvió a ser retomado por el matrimonio.

Cantero: Acabo de decirle a Alberto lo de Cancillería .

Martínez Sosa: (transcripción de mensaje de voz) Sí, ahora con Marcelo acá en Moby, pero cuando estuve con el presidente de Provincia ART me dice que al día de hoy no llegó la nota de cambio de... de anulación de la nota anterior (la de Net Broker). O sea que el ministro, o no lo hizo, o no lo controló que se entregara a la compañía de seguros.”

Cantero: Está todo bien con Santi (Cafiero) aunque no lo quieras.

Cantero: Las otras cosas que queremos hay gente de él así que arreglemos con él.

Martínez Sosa: Entonces que sea amable y flexible.

Una semana después de ese diálogo e insistente pedido para quitarle a Net Broker el contrato de Cancillería, el amigo de Fernández volvió sobre el tema:

Martínez Sosa: No llegó nada de Cancillería.

Martínez Sosa: Si no llega la nota esta semana nos sacan la cuenta.

Martínez Sosa: Si firmó la nota que te de una copia y que diga quien está encargado de llevarla a Provincia ART?

Después, la secretaria de Alberto Fernández le coordinó una reunión con Cecilia Todesca, que volvía de un viaje a Egipto y añadió que “quería que aproveches y veas a Santiago también”, a lo que Martínez Sosa replica: “Bueno, pero Santiago tiene que resolver lo de la nota cuanto antes. Nos apura la aseguradora ”.

Quince minutos después de iniciado ese diálogo, le proporciona nueva información:

Martínez Sosa: A donde? Cuándo? Tiene fecha de recepción en Provincia ART?

Cantero: Santiago me mostró desde su cel la nota.

Cantero: Se mandó x la web porque tenía un código.

Cantero: Le dije si podía recibirte me dijo obvio cuando quieras.

Cantero: Le pedí que me pase la nota.

Cantero: Estate atento con lo de la nota así yo no insisto.

En ese momento, la ex secretaria privada de Alberto Fernández le envió un archivo adjunto: la nota de Cancillería que decía “Dejar sin efecto” el contrato anterior. Desconfiado, el broker insiste: “Lo que no entiendo Meri es: La nota ¿Dónde fue? Si la mandaron por web ¿Adónde? ¿A la Web de Provincia ART? Hasta recién la nota no había llegado. Eso es lo que yo necesito que me digas. La fecha y por dónde la envió. Eso se entrega en mesa de entrada. Tiene una fecha de recepción para mantener al broker que estaba. Si no, no tengo manera de seguirla”.

A los pocos minutos, cuando vio la nota enviada por su esposa, le dijo: “Ya la recibí, con esta nota me manejo”. A lo que ella responde: “Ya está entonces”. Minutos después, vuelve a enviarle un mensaje de Whatsapp:

Cantero: Ahora vuelve Santiago. Ya está lo de la nota entonces?

Martínez Sosa: Por ahora sí mi amor.

Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales.

Fuente: Clarín