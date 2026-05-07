Por qué Bullrich decidió ir a fondo contra Adorni: ninguneo, interna y las elecciones cada vez más cerca

La historia se viene contando en diferentes notas . Cada vez que se cruza a un periodista con el que tiene diálogo, o conversa en privado con ellos, Patricia Bullrich suelta una frase que la diferencia con Javier Milei .

"Vos sos parte del 95% de los periodistas que quiero" , les dice, en contraste al ya clásico latiguillo presidencial de que ese porcentaje de la prensa es corrupta. Señal de que, en privado, la senadora viene marcando diferencias desde hace meses con la línea oficial.

En público también dispara munición gruesa . En una entrevista con A24, en la tarde del miércoles, instó a Manuel Adorni a presentar de manera inmediata su declaración jurada . Tuvo que salir a bajarle el tono a esas declaraciones Javier Milei , desde Estados Unidos, anunciando que Adorni va a anticipar su declaración.

Bullrich es un factor revulsivo por naturaleza. Validada por muy buenos niveles de imagen positiva , sabe moverse según los contextos y las oportunidades. Para algunos, demasiados movimientos, bruscos, al borde de la traición permanente.

En su momento, en la previa de 2023, sin la venia de Mauricio Macri , decidió lanzar su candidatura dentro del PRO y dinamitar la relación con Horacio Rodríguez Larreta, que terminó siendo su rival en las PASO. Hay quienes visualizan un escenario no tan diferente ahora.

La situación de Adorni le da a Bullrich un motivo bien contundente para desmarcarse por primera vez en dos años y medio de la conducción de los Milei. Este miércoles sinceró de alguna manera lo que piensa del jefe de Gabinete: que se tiene que ir , que les mintió a todos y que su situación judicial complica el futuro y las aspiraciones del espacio.

A ello se suman las diferencias que tiene con Karina Milei . A la secretaria general de la Presidencia nunca le gustó el perfil alto de Bullrich. Esta semana, por caso, la senadora diagramó un viaje de dos días a Chile, con reuniones mano a mano con el presidente José Kast y con el alcalde de Santiago. No cayó bien .

Hay otro punto clave. Bullrich ha perdido casi todo el peso que tenía dentro del Gabinete desde el momento que se fue del Ministerio de Seguridad. Se convirtió en una figura muy fuerte como jefa de bloque del Senado, pero resignó poder de fuego ejecutivo, al punto de que se ha evaluado apartarla de las reuniones de mesa política que todavía lidera Adorni.

Bullrich siempre quiso tallar, y a veces lo hizo, en decisiones de estrategia política . Por caso, cree que las negociaciones con los gobernadores de las provincias aliadas hacia 2027 ya deberían estar realizándose, para asegurar la reelección de Milei .

En el Gobierno creen que apura los tiempos. La identifican, además, como parte de la mesa chica de Santiago Caputo, quien, sabido es, perdió relevancia en el último tiempo.

La apuesta para competir en la Ciudad también genera una situación de tensión . Bullrich es candidata puesta, por imagen, por el pasado reciente de la exitosa elección de 2025, pero más aún porque Manuel Adorni , a partir de su interminable derrotero político y judicial, quedó descartado .

A la ex jefa del PRO no la convence esa candidatura , incluso cuando parece un escenario muy atractivo en términos electorales. Ella siente que es una dirigente nacional, que fue candidata a presidenta en 2023 y que estuvo cerca de llegar a un balotaje con Sergio Massa que, está convencida, hubiera ganado. Pero apareció un tal Milei y cambió todo el tablero político.

Bullrich no va a romper ahora y hay quienes dudan sobre si lo hará en algún momento. Pero no está cómoda . Y no lo disimula. La foto reciente que se sacó con Mauricio Macri , su aliado durante más de un lustro en el PRO, es una señal en esa línea.

Más allá de que la relación entre ambos se rompió después de 2023, comparten algo en común, en mayor o menor medida. Los Milei, a quienes ellos promovieron y respaldaron en aquella segunda vuelta decisiva, tras el pacto de Acassuso, no los tienen en cuenta . Y el ninguneo no es fácil de digerir para nadie.

Fuente: Clarín