En qué canal pasan River vs. Carabobo por la Copa Sudamericana 2026 hoy

Este jueves, desde las 21.30 (horario argentino), Carabobo y River se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 4 del Grupo H de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del paraguayo Derlis López, se disputa en el estadio Polideportivo Misael Delgado de Valencia, Venezuela, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El club venezolano está segundo en la tabla de posiciones de su zona con seis puntos, producto de dos victorias y una derrota. Viene de ganarle 2 a 0 a Blooming, como local, con un doblete de Edson Tortolero. Hay tres argentinos en el plantel: el defensor central Ezequiel Neira, el arquero y capitán Lucas Bruera, y el mediocampista Matías Núñez. Todos ellos serían titulares frente a River.

El equipo dirigido por Eduardo ‘Chacho’ Coudet, por su parte, se mantiene en lo más alto de la clasificación general del Grupo H con siete unidades (dos triunfos y un empate). En la última jornada venció por 1 a 0 a Bragantino en condición de visitante con un gol agónico de Lucas Martínez Quarta a los 93′.

El encuentro se disputa este jueves en Venezuela y se puede ver en vivo por televisión únicamente a través de DSports. Por su parte, quienes cuenten con DGO pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través de la plataforma (se requiere una suscripción activa). Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este jueves. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.90 contra los 4.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Carabobo. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.40.

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Fuente: La Nación