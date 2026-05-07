Por el brote de hantavirus, la OMS pide que Argentina y Estados Unidos reconsideren sus salidas de la organización

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) , Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo este jueves que espera que el brote de hantavirus que se está registrando haga que Estados Unidos y Argentina reconsideren su salida de esta organización , que en ambos casos ya se hizo efectiva.

"Creo que reconsiderarán sus decisiones porque pueden ver lo importante que es la universalidad para la seguridad sanitaria, ya que a los virus no les importa nuestra política, ni nuestras fronteras, ni todas las excusas que podamos tener", dijo en una rueda de prensa dedicada a la situación en torno al hantavirus .

Así, la OMS volvió a cuestionar la salida de ambos países en medio del brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius , que zarpó desde Ushuaia y ya dejó al menos tres muertos y varios contagios confirmados.

La OMS quedó al frente del operativo internacional para monitorear el brote, coordinar evacuaciones médicas y rastrear contactos entre pasajeros y tripulantes de más de 20 nacionalidades.

El Gobierno argentino, pese a haber oficializado su salida del organismo siguiendo la línea impulsada por Donald Trump en Estados Unidos, mantiene cooperación técnica ante la emergencia sanitaria .

El caso genera preocupación porque la cepa detectada sería Andes Sur , la única variante de hantavirus con capacidad comprobada de transmisión entre personas.

La hipótesis principal apunta a que el contagio inicial ocurrió en Sudamérica antes de embarcar, posiblemente durante un recorrido turístico por Argentina y Chile realizado por una pareja neerlandesa que luego murió. A partir de allí, el virus habría circulado dentro del barco, obligando a activar protocolos sanitarios internacionales y cuarentenas preventivas.

La OMS centraliza alertas, comparte información genética de virus emergentes y coordina respuestas rápidas entre países, funciones clave en brotes que atraviesan fronteras en cuestión de horas.

El crucero, con pasajeros que luego viajaron a Europa, África y Estados Unidos, se convirtió en un ejemplo concreto de cómo una enfermedad regional puede transformarse rápidamente en un problema internacional.

Aunque la OMS sostuvo que el riesgo global sigue siendo “bajo” y descartó por ahora una amenaza de pandemia, el episodio reabrió el debate sobre el impacto de los recortes presupuestarios y el debilitamiento de las estructuras de salud pública en plena circulación de enfermedades emergentes.

En tanto, treinta pasajeros abandonaron el 24 de abril en la isla británica de Santa Elena el crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus que ya ha causado tres muertos, anunció este jueves su operador, la compañía Oceanwide Expeditions.

"Nos esforzamos por identificar a todos los pasajeros y miembros de la tripulación que embarcaron y desembarcaron en las distintas escalas del MV Hondius desde el 20 de marzo", añadió la compañía. A su vez, todo este contingente también está siendo rastreado por la Organización Mundial de la Salud.

Fuente: Clarín