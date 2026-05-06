Poner cáscaras de naranja en la tierra del limonero: por qué lo recomiendan y para qué sirve

El limonero es uno de los árboles frutales favoritos para tener en casa. En este marco, existen diversos trucos caseros que se pueden aprovechar para mejorar su aspecto, sin recurrir al uso de productos químicos. Uno de ellos es el de enterrar cáscaras de naranja en la tierra .

Aunque parezca un detalle menor, este gesto puede traer varios beneficios si se aplica correctamente. Las cáscaras de naranja contienen compuestos naturales que enriquecen el suelo y ayudan a proteger la planta .

Esta parte de la fruta aporta materia orgánica que mejora la calidad de la tierra y liberan nutrientes de forma lenta a medida que se descomponen. Además, su aroma cítrico puede funcionar como un repelente suave para ciertas plagas.

Este recurso es económico, sustentable y fácil de aplicar en casa, ideal para quienes buscan alternativas ecológicas.

Si se usa de manera adecuada, este truco puede:

Aunque es un método natural, no conviene abusar . Demasiadas cáscaras pueden generar humedad excesiva o atraer insectos si no se entierran bien. Además, no reemplazan un buen abono o fertilizante , sino que funcionan como un complemento dentro de un cuidado más completo.

Fuente: TN