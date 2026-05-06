Cubitos de vinagre congelados: para qué sirven y cómo usarlos para limpiar mejor tu casa

El vinagre blanco es uno de los productos más usados en la limpieza del hogar por su capacidad para desengrasar, eliminar olores y aflojar suciedad . Sin embargo, en los últimos tiempos empezó a circular una variante poco conocida: usarlo congelado en forma de cubitos .

Aunque no cambia sus propiedades, congelarlo facilita su uso en sectores puntuales , donde la mugre se acumula y cuesta más removerla. Es una forma práctica de aprovechar sus beneficios sin desperdiciar producto ni mojar de más las superficies.

El principal beneficio de este truco está en la forma de aplicación. Al estar sólido, el vinagre se puede usar de manera más controlada y precisa, algo que no siempre se logra cuando está líquido.

Además, el frío aporta un efecto extra: ayuda a despegar grasa o suciedad adherida sin esparcirla , y hace que el vinagre actúe de forma más gradual, sin evaporarse tan rápido.

Usarlos en formato congelado puede mejorar varios aspectos de la limpieza diaria:

No reemplazan una limpieza profunda, pero sí funcionan como un recurso práctico para mantenimiento diario .

Este truco se puede aplicar en distintos sectores donde se acumulan restos de comida, grasa o humedad:

Aunque el vinagre sirve para muchas tareas de limpieza, no se recomienda usarlo sobre ciertas superficies porque su acidez puede dañarlas . Evitá aplicar este truco en:

Prepararlos es rápido y no requiere nada especial:

Si querés sumar un plus, podés agregar unas gotas de limón antes de congelar para potenciar el aroma.

A pesar de los beneficios que tiene este truco, la realidad es no es efectivo cuando se trata de:

Funcionan mejor como complemento de limpieza , no como solución única.

Fuente: TN