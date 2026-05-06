Polémica en España luego de aceptar que Canarias reciba al crucero con hantavirus: “El peligro para la población es real”

El médico del crucero de lujo MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus que provocó la muerte de tres pasajeros y cinco contagios, está grave. Presenta síntomas severos de haberse infectado y, hasta este miércoles a media mañana (hora española), aún no se había concretado su traslado, en un avión sanitario, a un hospital de las islas Canarias, en España.

Era lo que se había informado en la noche del martes: que, por pedido de la Organización Mundial de la Salud, el gobierno español recibiría a todos los ocupantes del barco , que permanece frente a las costas de Praia, la capital de Cabo Verde, en el océano Atlántico.

Y que el médico, un inglés joven que los pasajeros describen como muy dedicado a cada paciente que lo requirió, sería tratado en un hospital especializado en enfermedades infecciosas de la isla canaria de Tenerife.

Sin embargo el presidente regional de Canarias, Fernando Clavijo, asegura que no recibió ninguna comunicación formal al respecto.

Clavijo se mostró, desde un primer momento, reacio a que las islas fueran anfitrionas del crucero que lleva tres días en aguas de Cabo Verde.

“Ni la población puede estar tranquila ni el gobierno está tranquilo porque evidentemente el peligro para la población de Canarias es real”, dijo este miércoles el presidente regional de las islas.

“España tiene una obligación moral y legal de auxiliar a estas personas, entre las que se encuentran además varios ciudadanos españoles", señaló el martes por la noche el Ministerio de Salud español luego de que el presidente de la OMS, Tedros Adhanom, enviara una carta directamente al jefe del gobierno español.

En su mensaje, Adhanom solicitaba al presidente Pedro Sánchez “con carácter urgente la colaboración y el apoyo continuado de su gobierno con el fin de facilitar la llegada del MV Hondius a España, permitir el desembarque de los pasajeros y la aplicación de medidas de salud pública basadas en un enfoque de riesgo”.

El presidente de la OMS justificó su pedido en que “el gobierno de Cabo Verde ha indicado que no tiene la capacidad para llevar a cabo evaluaciones de salud pública, investigaciones epidemiológicas y ambientales, ni para aplicar medidas de respuesta de salud pública”.

Sin embargo el presidente regional canario se aferra a la decisión que España había adoptado antes de que la carta de la OMS llegara a manos de Pedro Sánchez.

“Lo único que nosotros sabemos a ciencia cierta es que hubo una reunión ayer (por el martes) al mediodía en que la que los técnicos de sanidad del gobierno de España y los técnicos de salud pública del gobierno de Canarias concluyeron que la mejor forma de proceder es evacuar a los pacientes infectados en aviones medicalizados a los Países Bajos y que el barco continuase con los pasajeros no infectados hacia los Países Bajos, que es donde está la bandera del armador del buque. Esa fue la única decisión que se tomó”, insistió Clavijo.

Fuente: Clarín