Hantavirus en el crucero MV Hondius: evacuaron a tres enfermos e identificaron un nuevo caso con una rara cepa que se transmite entre humanos

Los tres pacientes sospechosos de tener hantavirus y que iban a bordo del crucero MV Hondius fueron evacuados del barco en Cabo Verde y serán ahora trasladados a Países Bajos , anunció el miércoles el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) .

Por el momento, la entidad confirmó por laboratorio tres infecciones y hay otros cinco casos sospechosos. Una pareja neerlandesa y un pasajero británico murieron en el comienzo del brote.

"Tres pacientes con sospecha de infección por hantavirus acaban de ser evacuados del barco y están en camino para recibir atención médica en Países Bajos, en coordinación con la OMS, el operador del barco y las autoridades nacionales de Cabo Verde, el Reino Unido, España y Países Bajos", indicó Tedros Adhanom Ghebreyesus en X esta madrugada.

"Se ha iniciado el monitoreo y seguimiento para los pasajeros a bordo y para aquellos que ya han desembarcado, en colaboración con los operadores del barco y las autoridades sanitarias nacionales", agregó.

Mientras tanto, las autoridades sanitarias de Sudáfrica y Suiza identificaron una cepa del virus que puede transmitirse de persona a persona en casos raros en tres casos. Se trata de la variante Andes, presente en América del Sur.

Las autoridades en Suiza indicaron el miércoles que un hombre que regresó de Sudamérica junto a su esposa a fines de abril y viajó en el crucero afectado ha dado positivo al virus y está recibiendo tratamiento . La mujer, que fue aislada, no tiene síntomas de infección.

"Él había respondido a un correo electrónico del operador del barco informando a los pasajeros sobre el evento de salud, y se presentó en un hospital en Zúrich, Suiza, donde está recibiendo atención", informó la OMS.

La naviera Oceanwide Expeditions, que opera el crucero varado en Cabo Verde con un brote de hantavirus, informó este miércoles de que mantiene conversaciones con las autoridades sobre los procedimientos de cuarentena y cribado de los pasajeros y fecha de llegada de cara a un eventual atraque del barco en Canarias. "En esta fase, el destino previsto del MV Hondius tras el traslado médico, si se completa con éxito, son las Islas Canarias", indicó Oceanwide Expeditions en un comunicado.

La operadora turística agregó en ese último boletín que "mantiene conversaciones estrechas y continuas con las autoridades pertinentes sobre el punto exacto de llegada, los procedimientos de cuarentena y cribado para todos los pasajeros, y un calendario preciso".

"En este momento no podemos confirmar los detalles del viaje posterior de los pasajeros. Esto depende del asesoramiento médico y del resultado de estrictos procedimientos de cribado", añadió.

La naviera mantiene un estrecho contacto con las autoridades locales e internacionales, incluida la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Ministerio español de Sanidad ha designado la isla atlántica de Tenerife como punto de referencia para la atención médica que pueda necesitar el crucero afectado por un brote de hantavirus, aunque las autoridades regionales de Canarias se oponen por razones de seguridad.

El buque Hondius permanece fondeado frente a la costa de Cabo Verde.

Dos médicos especialistas en enfermedades infecciosas, que se encuentran actualmente de camino desde los Países Bajos, "embarcarán en el Hondius y permanecerán con el buque tras su prevista salida de Cabo Verde, siempre que las tres personas sean trasladadas con éxito".

"Otro profesional médico se encuentra ya a bordo", agregó la operadora.

Fuente: Clarín