Ciclogénesis en el AMBA: llueve en algunas zonas de la Ciudad y el GBA, hay alerta amarilla por tormentas para esta noche y se elevará a naranja en la madrugada

Las lluvias que el Servicio Meteorológico Naciona l había anunciado para estos días, finalmente llegaron. Y prometen ser más protagonistas en las próximas horas. Luego de que el miércoles comenzara con algo de agua que mojó las calles de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual se intensificó a media mañana, el pronóstico indica que por la noche habrá alerta amarilla por tormentas que con la llegada de la madrugada se convertirá en naranja . Todo en un contexto en el que la ciclogénesis copará buena parte del país.

Ese proceso, que se produce cuando una masa de aire frío entra en contacto con aire cálido y húmedo, y forma un centro de baja presión en la atmósfera, generando inestabilidad, vientos fuertes, lluvias intensas y tormentas, se esperaba para el comienzo de este miércoles, pero con principal incidencia entre jueves y viernes.

Para hoy, el pronóstico marca un mapa de la Argentina teñido de alertas de color amarillo y naranja , ya sea por tormentas, por viento o por nevadas. En el primero de los casos, buena parte de la provincia de Buenos Aires se encuentra con "probabilidades de un fenómeno meteorológico peligroso para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente", según indica el pronóstico del tiempo.

Desde el noroeste de la Provincia, pasando por el centro y llegando al sur en su totalidad, hay alerta naranja por lluvias muy fuertes . Eso incluye parte de la costa atlántica, especialmente desde Pinamar hacia la parte más baja del mapa bonaerense. Para el resto, el alerta es de color amarillo, lo que implica "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas", de acuerdo al SMN.

En la misma situación de alerta amarilla por lluvias están el sur de Entre Ríos, el de Santa Fe, centro y sur de Córdoba, buena parte del territorio de San Luis, La Pampa -que al este está pintado de naranja-, la mitad de Río Negro y el este de Chubut. El sur de la cordillera de Neuquén con Chile también tiene alerta naranja y espera por el agua.

Las otras alertas que afectan al territorio nacional tienen que ver con el viento y las nevadas. En naranja, por el Zonda, se encuentra un franja de San Juan que atraviesa de norte a sur la totalidad de la provincia. También incluye un sector de Mendoza. En amarillo, ya sea por el Zonda o por otro tipo de ráfagas de viento, se encuentran el resto del territorio mendocino, además de Catamarca, La Rioja, San Juan, San Luis y La Pampa.

Por nevadas, en tanto, se encuentra el resto de la porción de Neuquén que está pegada a Chile, casi de norte a sur.

Para este miércoles, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia probabilidad de lluvias por la tarde y por la noche en la Ciudad de Buenos Aires y alrededores. El clima, de todos modos, se mantendrá cálido con una mínima de 19° y una máxima de 23°. Por la noche o durante la madrugada podría ser el punto más álgido de las tormentas.

El jueves, a las lluvias se le sumarán fuertes ráfagas de viento , algo que se esperaba debido al proceso de ciclogénesis . Durante la madrugada y la mañana anuncian entre 40 y 70% de precipitaciones con el viento soplando a una velocidad de entre 42 y 50 kilómetros por hora. Por la tarde, las chances de que siga cayendo agua se reducirán, pero el viento podría ser aún más fuerte alcanzando los 60 km/h.

También el jueves comenzará a bajar un poco la temperatura, con una mínima de 16° y una máxima de 20°. Pero el descenso más brusco llegará el viernes: se espera que el clima oscile entre los 8° y los 14°, aún con mucho viento en todo el territorio del AMBA. Las condiciones para el sábado serán similares y recién el domingo llegará la calma, con un cielo ya despejado.

Fuente: Clarín