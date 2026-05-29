Polémica: el intendente de Bariloche se puso al hombro la poda de pinos y los cortó con una motosierra

El intendente de Bariloche, Walter Cortés , generó polémica en los últimos días al haber encarado, mameluco y motosierra en mano, la poda de pinos de la costanera de esa ciudad turística, una medida que consideró necesaria para exhibir la belleza natural de la región.

“Somos la única ciudad que escondemos el lago. Tenemos que mostrar nuestro lago, que es hermoso” , aclaró Cortés a la hora de responder los cuestionamientos, según informó Cadena3 .

El jefe comunal aclaró que “hay que mejorar” el espacio verde, “poner especies autóctonas y abrir” el lago Nahuel Huapi a la ciudad.

Los trabajos en la ciudad empezaron el 25 de mayo último, cuando el intendente adujo además razones de seguridad para la poda. “Algunos no están de acuerdo. Pero miren, yo les voy a decir una cosa. Cuando mate a alguien un pino de esos, vamos a llorarlo . Y antes que pase eso, lo vamos a cortar. Porque ya cumplieron su función”, afirmó.

Y agregó: “Con toda la lástima que eso puede tener. Pero nosotros no vamos a llorar ningún difunto. A mí no me van a cargar ningún muerto ni nada por el estilo”.

El período abarca un tramo de 900 metros desde el puerto San Carlos en adelante e incluye la poda de 40 pinos oregón considerados un “riesgo real” por su estado actual .

Las cuadrillas municipales trabajaron en la zona céntrica, lo que generó cortes parciales de calles y la intervención de maquinaria especializada.

“La idea es eliminar el riesgo, había un riesgo real con árboles con procesos de sobremadurez, con indicadores llamativos en el estado del follaje y fustes, y cuando existe un riesgo en una zona de alta transitabilidad, urbana, el riesgo se transforma en peligro”, explicó el subsecretario de Parques y Jardines, Germán Fritz , en declaraciones al diario Río Negro .

La medida generó acaloradas protestas de organizaciones ambientalistas y vecinos.

Cortés es un sindicalista que lleva más de 30 años al frente de la Asociación de Empleados de Comercio (AEC) de Bariloche.

El 9 de noviembre del año último, Cortés había impulsado un referéndum con diez preguntas sobre distintas medidas, entre las que estaba la poda de pinos.

Específicamente, el punto 5 de ese referéndum proponía “reemplazar los pinos de la costanera priorizando especies autóctonas”.

Pero nueve día antes de esa convocatoria, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó ese llamado y anuló la consulta popular al considerar que el intendente incurrió en “exceso de su competencia, invadiendo facultades propias del Concejo Municipal”.

Fuente: La Nación