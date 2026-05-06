Pocos lo saben: por qué los fumadores dejan un cigarrillo dado vuelta en la caja

Dentro de los fumadores, hay una costumbre muy difundida y particular que llama mucho la atención: poner un cigarrillo dado vuelta adentro de la caja . Aunque puede parecer una simple casualidad, este hábito tiene una explicación y está asociado a una vieja superstición que muchos mantienen hasta hoy.

En líneas generales, ese cigarrillo dado vuelta se guarda para el final y, para muchos, es “el de la suerte”. Según la creencia popular, fumarlo último puede traer buena fortuna o servir como momento para pedir un deseo.

Algunos de los sentidos más comunes de esta costumbre son:

Aunque el origen de esta tradición no está del todo claro, una de las versiones más difundidas sostiene que comenzó durante la Segunda Guerra Mundial . En aquel entonces, los cigarrillos no tenían filtro, por lo que algunos soldados daban vuelta todos menos uno para fumar primero el logo de la marca y evitar dejar rastros sobre su nacionalidad .

Con el tiempo, ese último cigarrillo comenzó a ser visto como una señal de buena suerte , ya que representaba haber sobrevivido lo suficiente como para terminar el paquete entero. Por eso, la costumbre se transformó en una cábala: dar vuelta uno y reservarlo hasta el final .

En la actualidad, esta práctica se difundió de forma masiva y muchos fumadores de distintas partes del mundo la mantienen , incluso sin conocer su verdadero origen. Más allá de las creencias, pasó de generación en generación y se volvió muy común entre quienes fuman.

Fuente: TN