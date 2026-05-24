Pocos lo saben: para qué sirve la abertura en la parte delantera de los inodoros de baños públicos

Los baños públicos en muchos lugares del mundo suelen tener un tipo de asiento conocido como “open-front toilet seat” o asiento de inodoro abierto al frente . Aunque para muchos parece una forma de ahorrar material plástico durante la fabricación, la realidad es muy distinta.

De hecho, este diseño está contemplado en las normas de plomería desde hace décadas y continúa siendo obligatorio en numerosos establecimientos públicos.

Su objetivo principal es mejorar las condiciones de higiene para los usuarios y reducir el contacto con superficies potencialmente contaminadas .

Uno de los motivos más importantes detrás de este diseño es que la abertura frontal permite que una menor superficie del cuerpo entre en contacto con el asiento .

Al eliminar la parte delantera, se reducen los puntos de contacto con una superficie utilizada por miles de personas a lo largo del día . Esto ayuda a disminuir la transferencia de bacterias y otros microorganismos entre usuarios.

Además, la ausencia de esa sección facilita el uso del inodoro sin necesidad de tocar determinadas áreas que suelen concentrar más suciedad.

Según organismos vinculados a las normas de plomería y sanidad, la abertura fue diseñada para ofrecer mayor espacio al momento de realizar la limpieza personal después de usar el baño .

Esto permite que la mano pueda pasar con mayor comodidad sin entrar en contacto con la superficie del asiento, lo que mejora las condiciones de higiene y reduce las posibilidades de contaminación cruzada.

La parte frontal de los asientos suele ser una de las zonas donde con más frecuencia se acumulan gotas de orina .

Al eliminar esa sección, se reduce la posibilidad de que el siguiente usuario encuentre humedad en el asiento .

Por ese motivo, este tipo de diseño se volvió un estándar en numerosos baños de uso masivo, como los de aeropuertos, restaurantes, centros comerciales y estaciones de transporte.

Las principales ventajas de este diseño son:

Lo que para muchos parece una simple abertura en el asiento es, en realidad, el resultado de décadas de criterios de higiene, salud pública y diseño sanitario , pensados para hacer más seguros y cómodos los baños de uso masivo.

Fuente: TN