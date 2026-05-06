Pocos lo saben: para qué sirve el cilindro en los cables de los cargadores y por qué es tan importante

Si alguna vez observaste con atención el cable de un cargador —especialmente en notebooks, monitores o impresoras— probablemente notaste un pequeño cilindro cerca de uno de los extremos. Aunque muchos creen que está ahí para reforzar el cable, lo cierto es que cumple una función técnica fundamental .

Ese “bultito” se llama núcleo de ferrita y, aunque pasa desapercibido en el uso cotidiano, es clave para el correcto funcionamiento de los dispositivos electrónicos .

El cilindro está fabricado con ferrita , un material magnético capaz de absorber interferencias eléctricas . No contiene componentes complejos en su interior: simplemente rodea el cable y actúa como un filtro de señal .

Su función principal es bloquear las interferencias electromagnéticas (EMI) , un tipo de “ruido invisible” que generan otros aparatos electrónicos cercanos, como routers, televisores, parlantes o incluso otros cargadores.

Aunque no lo notes, este pequeño componente cumple varias funciones al mismo tiempo:

En pocas palabras, actúa como un filtro que elimina señales no deseadas sin afectar la energía útil que necesita el dispositivo.

Hoy convivimos con múltiples tecnologías funcionando al mismo tiempo: WiFi, Bluetooth, redes móviles, electrodomésticos y más . Todo ese entorno genera interferencias constantes.

Sin este tipo de filtro, los cables podrían:

Por eso, el núcleo de ferrita es especialmente importante en equipos sensibles o cables largos , donde el riesgo de interferencia es mayor.

No todos los cables tienen este cilindro, y eso también tiene explicación. Muchos dispositivos modernos incorporan sistemas internos de filtrado , lo que reduce la necesidad de agregar este componente de forma externa.

Sin embargo, en equipos que manejan más energía o en cables expuestos a mayores interferencias, el núcleo de ferrita sigue siendo una solución simple, económica y muy efectiva .

Fuente: TN