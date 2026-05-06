PINAMAR: Llega la 8ª Edición del Mercado Raíces a Valeria del Mar

ZONALES

El próximo sábado 16 de mayo, de 11 a 17h, se realizará una nueva edición de Raíces, el mercado regional que reúne a productores locales y ya forma parte de la agenda de encuentros en Pinamar.





La cita será en Av. Espora y playa, en Valeria del Mar, con entrada libre y gratuita. Este espacio busca promover el desarrollo productivo local, visibilizar los productos autóctonos y fortalecer el vínculo entre productores y la comunidad. En esta edición, participarán más de 70 emprendedores y productores de la región, ofreciendo alimentos y objetos que reflejan la identidad del territorio.





Durante la jornada, además de los stands, habrá música en vivo, talleres, charlas y actividades para toda la familia, generando un ambiente de encuentro donde se combinan el mar, el campo y el bosque en una misma experiencia. Raíces es una oportunidad para acompañar la producción local, generar redes y seguir construyendo una economía regional con identidad propia.





En paralelo, continúa la convocatoria para que locales gastronómicos habilitados del partido de Pinamar puedan sumarse con su stand. Quienes estén interesados pueden inscribirse a través del siguiente formulario: click acá.