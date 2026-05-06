Guerra de los canales de noticias: TN líder, Crónica recupera el cuarto lugar y más cambios en LN+

Los canales de noticias tuvieron un leve crecimiento en su audiencia en abril, respecto al mes anterior, alcanzando 8,27 puntos de rating promedio, según datos de Ibope. Lo hicieron en sintonía con la inestable situación económica y la crisis política del gobierno nacional de Javier Milei , que levantó temperatura en el vínculo de la audiencia con las señales de noticias.

En el tope del ranking siguió liderando TN en el mes de abril, seguido de C5N y A24. El canal de noticias de Grupo Clarín hizo 2,38 puntos de rating y ganó en los horarios de la mañana hasta la media tarde y estuvo 52 centésimas por encima del canal del empresario kirchnerista Cristóbal López, que se destacó en la tarde y la noche; mientras A24 retuvo el tercer lugar, especialmente con sus programas políticos.

Una de las marcas más altas que hizo TN fue con la transmisión de la misión a la Luna, Artemis , siendo el único medio argentino que estuvo en Cabo Cañaveral cubriendo el lanzamiento, con Nelson Castro , "que tuvo picos de cinco puntos de rating", dijo a Clarín una fuente de TN.

Lejos del podio, La Nación+ tuvo una caída en su audiencia en abril y volvió a ser superado por Crónica TV, luego del cuarto lugar que había recuperado en marzo pasado.

De todos modos, mantiene un mayor rating desde que asumió el nuevo director de Contenidos, Nicolás Bocache -que venía de C5N-, en reemplazo de Esteban Talpone, quien había quedado a cargo de LN+ cuando Juan Cruz Ávila se fue al canal A24, a fines de 2024, junto con muchas de las figuras del canal.

El nuevo directivo logró que LN+ pase en su primer mes de gestión de 0,76 puntos a 0,96 de rating, desplazando a Crónica TV del cuarto lugar. Para lograrlo, reforzó la programación en vivo los fines de semana, donde pelea el tercer lugar . Además, cambió la artística, bajó una línea editorial menos "oficialista" y buscó que haya un clima más informal en la pantalla.

Pero en abril, LN+ volvió a caer al quinto lugar, lo cual acelera los cambios previstos en su programación. Todo indica que allí van a recalar Robertito Funes Ugarte y Cecilia Insigna , con un nuevo programa para reforzar las mañanas. También habrá más móviles y mayor producción para sostener a los conductores.

Por su parte , Crónica tuvo un incremento de su audiencia, al pasar de 0,89 a 0,98 puntos de rating en abril. Un crecimiento que en el canal de los hermanos Olmos lo explican por la incorporación de nuevos conductores y panelistas. "Se instaló la programación nueva y crecimos mucho de lunes a viernes", dijo a Clarín una fuente de Crónica TV.

Su programa que mejor midió fue "Duro de callar", que conduce Tomás Méndez e hizo 1,40 puntos de rating. Pese a que Méndez tiene una visión muy crítica del gobierno de Milei, incorporó como panelistas de ese programa a Diego Recalde y Tomás Gorostiaga, alias Danann , quienes provocan fuertes debates sobre la situación política con Guillermo Moreno y Julia Eva Saggini, entre otros.

También tuvieron buenas mediciones La Segunda Mañana, con Ernesto Hadida y Sofía Monaccelli, que reemplazaron en la semana a Chiche Gelblung; Crónica al Mediodía, con Germán Mónaco y Agustina Díaz ; e Imbatibles, con "Rulo" Schijman y Melina Fleiderman , que fue el programa que más creció en Crónica con respecto al mes de su debut.

La ubicación en el ranking de audiencia cambió mucho durante el último año. Es que A24 dio el batacazo en abril del año pasado, cuando desplazó a LN+ del tercer lugar en el ranking; y luego Crónica produjo un fenómeno similar, cuando en agosto también superó a LN+ , situación que se revirtió solo por un mes en marzo, cuando LN+ recuperó el cuarto lugar, que luego perdió en abril.

LN+ hizo 0,86 puntos de rating, Crónica 0,98 y A24 tuvo 1,34 puntos en abril; lejos de los 1,86 puntos que hizo C5N y los 2,38 de TN, que lideró las mediciones de audiencia. Y cerraron la tabla Canal 26 (0,69 puntos) y Argentina/12 (0,16), entre los canales de noticias medidos por Ibope, de lunes a domingo, de 7 a 24 horas.

TN lidera con sus programas desde la primera mañana, hasta las 16 horas, en una grilla que arranca con Mario Massaccesi y Paula Bernini , en "TN de 6 a 10"; le siguen Guillermo Lobo y Lorena Maciel, en "TN de 10 a 13", con la marca más alta de la señal. Además, lideran Roxy Vázquez y Federico Seeber , a las 13; y Eleonora Cole y Federico Wiemayer, en la primera hora de su programa, ya que cuando arranca Jorge Rial, a las 16, C5N toma la delantera en el rating hasta la noche.

El canal del empresario kirchnerista Cristóbal López ganó en abril la franja de 16 a 18 horas, con Rial, en Argenzuela; le siguieron Julián Guarino y Daniela Ballester , aunque bajaron un poco la audiencia. Por la noche ganó su franja Gustavo Sylvestre, lo mismo que Duro de Domar con Pablo Duggan y polémicas entre sus panelistas.

También le fue muy bien a Joni Viale , por TN, cada vez con mayor distancia de los programas de Luis Majul y Esteban Trebucq , que lograron buenos números de audiencia en LN+, junto con Cristina Pérez . Mientras que en A24 las mejores mediciones fueron las de Luis Novaresio, Eduardo Feinmann, Pablo Rossi y Antonio Laje.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín