Alerta máxima por ciclogénesis durante el fin de semana Madariaga y La Costa: se esperan lluvias, tormentas y vientos

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Este miércoles ya incluye alerta por lluvias y tormentas durante la tarde en Madariaga, Pinamar, Villa Gesell y la Costa. Pero lo más grave se anticipa para el fin de semana por la llegada de una ciclogénesis que incluirá viento costero muy fuerte que azotará a las localidades balnearias.





El viernes comenzará un nuevo desmejoramiento con algo de lluvia y esto se mantendrá durante parte del sábado pero con precipitaciones de baja intensidad y mucho frío.





El viento tendrá ráfagas de entre los 40 y los 80 kilómetros por hora y el incremento de este fenómeno se percibirá desde el jueves. Primero azotará el área terrestre como Madariaga y Maipú y luego se trasladará a la costa. Jueves y viernes serán muy ventosos y los dos días siguientes se producirán sudestadas en localidades de la costa.





Si bien se espera una mejoría gradual hacia el sábado, el alivio llegará con un nuevo descenso térmico. Las temperaturas volverán a ubicarse muy por debajo de lo habitual para la época y el domingo 10 de mayo cerraría con un ambiente frío y ventoso.