Nueva encuesta y ranking de gobernadores: líder inédito y un dato positivo para todos

El 16 de abril de 2023, Rolando Figueroa rompió un récord. Después de más de 60 años, ganó la elección para gobernador y desplazó al Movimiento Popular Nequino (MPN) del poder. Tres años después, consiguió otra cucarda, en este caso estadística y frente a sus 23 colegas: por primera vez, quedó como el mandatario con mejor imagen de todo el país .

El dato aparece en el último sondeo de CB Global Data , una consultora que se hizo conocida en 2020 justamente cuando comenzó a publicar el ranking de gobernadores . Entre el 1 y el 4 de este mes, relevó entre 882 y 1.175 casos por provincia y presentó los resultados con +/- 2,9% a 3,3% de margen de error.

Además del liderazgo inédito de Figueroa, el ranking de mayo confirma otra tendencia a favor de todos los gobernadores. Ninguno baja de 40% de imagen positiva, lo que ratifica, una vez más, que los mandatarios locales superan en sus distritos a los políticos nacionales como Milei, Cristina o Macri .

En su resumen de resultados, CB destaca los podios de arriba y abajo de la tabla, y las principales diferencias con el ranking de abril:

"Los tres gobernadores mejor valorados de este mes por sus coprovincianos son: Rolando Figueroa de Neuquén, quien encabeza el ranking con un 56,1% de imagen positiva; seguido por Claudio Poggi de San Luis, con 55,7%; y en tercer lugar Osvaldo Jaldo de Tucumán, con 55,1% de aprobación".

"En el otro extremo del ranking, los gobernadores peor calificados del mes son Alberto Weretilneck de Río Negro, quien se ubica en el último lugar con un 41,8% de imagen positiva; seguido por Ricardo Quintela de La Rioja, con 42,5%; y Axel Kicillof de la provincia de Buenos Aires, con 43,1% de aprobación".

"En relación con las variaciones respecto de la medición anterior, el gobernador que registró el mayor crecimiento en su imagen positiva fue Gustavo Melella de Tierra del Fuego, con una suba de + 2,3 puntos porcentuales. Por el contrario, la mayor caída del mes correspondió a Leandro Zdero de Chaco, quien presentó una disminución de - 2,7 puntos en su nivel de aprobación".

Para un mejor análisis de los resultados, CB dividió la tabla en tres, con "los 8 mejores", "los 8 del medio" y "los 8 peores" . Como ya ese explicó, aún los que quedan en el fondo tienen un apoyo relativamente bueno: más de 40 puntos de positiva.

En cuanto a la parte de arriba, además de los tres mencionados (Figueroa, Poggi y Jaldo), se ubicaron:

4° Hugo Passalacqua (Provincial, Misiones): 54,6% positiva / 3,1% ns-nc / 42,3% negativa.

5° Gustavo Sáenz (PJ, Salta): + 54,3% / 3,5% ns-nc / - 42,2%.

6° Marcelo Orrego (Provincial, San Juan): + 54% / 3,4% ns-nc / - 42,6%.

7° Martín Llaryora (PJ, Córdoba): + 53,5% / 2,1% ns-nc / - 44,4%.

8° Ignacio Torres (PRO, Chubut): + 52,7% / 1,9% ns-nc / - 45,4%.

En el caso de "los 8 del medio" , todos mantienen el plus de terminar con más positiva que negativa. El que se destaca aquí es Elías Suárez , aliado de Gerardo Zamora y su esposa en Santiago del Estero: supera los 50 puntos de apoyo con sólo 21% de rechazo (muchos aún no lo conocen y se aglutinan en el ns-nc).

9° Juan Pablo Valdés (UCR, Corrientes): + 51,7% / 5,5% ns-nc / - 42,8%.

10° Maximiliano Pullaro (UCR, Santa Fe): + 51,3% / 3,2% ns-nc / - 45,5%.

11° Raúl Jalil (PJ, Catamarca): + 50,9% / 1,1% ns-nc / - 48%.

12° Rogelio Frigerio (PRO, Entre Ríos): + 50,8% / 3% ns-nc / - 46,2%.

13° Elías Suárez (Provincial, Santiago del Estero): + 50,4% / 28,6% ns-nc / - 21%.

14° Sergio Ziliotto (PJ, La Pampa): + 49,7% / 1,8% ns-nc / - 48,5%.

15° Claudio Vidal (Provincial, Santa Cruz): + 49% / 2,9% ns-nc / - 48,1%.

16° Carlos Sadir (UCR, Jujuy): + 48,9% / 2,4% ns-nc / - 48,7%.

Respecto a la parte de abajo de la tabla, ahí sí aparecen siete mandatarios con balance negativo de imagen . El único que zafa de los ocho es el radical mendocino Alfredo Cornejo .

17° Alfredo Cornejo (UCR, Mendoza): + 48,5% / 3,3% ns-nc / - 48,2%.

18° Gustavo Melella (UCR K, Tierra del Fuego): + 48,2% / 3% ns-nc / - 48,8%.

19° Gildo Insfrán (PJ, Formosa): + 47,1% / 4,1% ns-nc / - 48,8%.

20° Jorge Macri (PRO, CABA): + 45,6% / 1,4% ns-nc / - 53%.

21° Leandro Zdero (UCR, Chaco): + 44,7% / 2,9% ns-nc / - 52,4%.

22° Axel Kicillof (PJ, Buenos Aires): + 43,1% / 5,5% ns-nc / - 51,4%.

23° Ricardo Quintela (PJ, La Rioja): + 42,5% / 3,6% ns-nc / - 53,9%.

24° Alberto Weretilneck (Provincial, Río Negro): + 41,8% / 5,1% ns-nc / - 53,1%.

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín