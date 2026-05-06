José Chatruc confirmó su relación con Sabrina Rojas y contó cómo le propuso que fuera su novia

A un mes y medio de que surgieran los rumores de romance, Sabrina Rojas y José “Pepe” Chatruc están oficialmente de novios. Tras su primera escapada romántica a Punta del Este y del apasionado beso que se dieron en público durante una salida al teatro, el fin de semana viajaron juntos a Brasil y la conductora no dudó en compartir las mejores postales de sus días en la playa . Pero eso no fue todo, sino que, tras el ultimátum que le dio ella, el exfutbolista decidió formalizar la relación y contó detalles de cómo le pidió que fuera su novia .

“Amor en Brasil” , comentó Rojas en un posteo que hizo en Instagram en el que decidió exponer públicamente su amor por Chatruc. Subió varias fotos, incluidas varias de ambos en la playa, relajados, mientras disfrutaban del mar y del tiempo de calidad juntos.

Esta semana, en diálogo con Intrusos (América TV), él comentó que tuvieron un “muy lindo” viaje y que fue “mejor que el primero”. En este sentido, dijo que están “muy bien” juntos, pero prefirió ser cauto: “Todo paso a paso, como dijo ella”.

“Estamos bárbaros, nos divertimos, nos reímos. Está buenísimo” , dijo con una pícara sonrisa. A partir de esto, el cronista Alejandro Castelo quiso saber si hubo un pedido formal para oficializar la pareja. “Sí, creo que se armó una cosita. Pasa que no me creía, tuve que reiterar ”, reveló Chatruc. Dijo que mantuvieron una conversación sobre “todo lo que implica” una relación. Ella le pidió formalidad y él la escuchó.

¿Cuál fue la respuesta? “Sí, claro, sí están enamoradísimos”, acotó Eugenia Tobal, quien se sumó brevemente a la entrevista para apoyar a su amigo. Entre risas, Chatruc reveló que Rojas aceptó ser su novia. “¡Si no, estaría llorando!” , admitió, enamorado. Sin embargo, evitó confirmar la fecha en la que la relación se oficializó.

La formalización del vínculo llegó después de que la conductora expusiera públicamente que eran “amigovios que se besan”, pero no novios. Aunque todo parecía marchar sobre ruedas, en un momento ella se puso firme y le pidió al exfutbolista que asumiera un mayor compromiso . “Venimos por buen camino, vamos bien. Yo estoy esperando porque él tira chistes, entonces no sabés si te habla en serio o no ”, sostuvo en un audio que reprodujeron en la emisión del miércoles 29 de abril de A rriba América (América TV). “Entonces, si bien nombró la palabra ‘noviazgo’, no sé si me lo dijo en serio ”, remarcó y dejó en claro qué era lo que esperaba de su enamorado.

“Yo soy muy simple. No necesito nada a lo Moritán, ni nada de eso; simplemente, de manera seria, saber si está dispuesto a semejante compromiso y ver si le digo el sí o el no, qué sé yo”, reflexionó. Aunque reveló que sus amigas le dieron el visto bueno al vínculo, sin vueltas sostuvo: “La verdad es que no estoy para disgustos”. De esta manera, le pasó la posta a Chatruc para que decidiera cómo seguiría la relación. Él escuchó atento sus comentarios y, tras una íntima charla que tuvieron, decidió hacerle la propuesta y ella aceptó ser su novia.

Fuente: La Nación