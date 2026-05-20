PINAMAR: Comenzó la votación para la 4° Edición de "Pinamar distingue a su gente"

ZONALES





Hasta el 15 de junio de 2026 estará abierta la votación para participar de la 4° edición de “Pinamar Distingue a su Gente”, una iniciativa que reconoce a vecinos e instituciones que forman parte de la historia y la esencia del Partido.





La propuesta se desarrolla en el marco del 48° aniversario de la creación del Partido de Pinamar e incluye una semana de actividades y encuentros para celebrar las raíces y la comunidad pinamarense.





El evento central será el 1° de julio en el Teatro de la Torre, donde se realizará una noche de homenajes, recuerdos y entrega de distinciones, además de compartir el festejo de cumpleaños del Partido.

Los vecinos y vecinas podrán elegir a los homenajeados en las siguientes categorías:

● Premio al mérito

● Antiguo poblador

● Labor comunitaria

● Labor profesional

● Institución distinguida “Pinamar distingue a su gente” busca fortalecer la identidad pinamarense a través del reconocimiento a quienes, desde distintos ámbitos, contribuyen al crecimiento y desarrollo de la comunidad. “Sumate a esta 4° edición y compartamos juntos cultura, historia y comunidad. La entrada es libre y gratuita”, expresaron desde la Secretaría de Turismo y Cultura.

Formulario de votación