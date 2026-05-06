Pidieron la destitución de los tres primeros fiscales que investigaron el crimen de Nora Dalmasso

El jury contra los tres primeros fiscales que investigaron el crimen de Nora Dalmasso entra en su etapa final. Este miércoles, durante la audiencia de alegatos, la fiscalía pidió la destitución de Javier Di Santo , Daniel Miralles y Luis Pizarro por mal desempeño y negligencia grave.

La fiscal general adjunta Betina Croppi , la primera en hablar, cuestionó a sus colegas y dijo que está comprobado que actuaron mal. Tras un largo alegato, dijo que los tres deben ser destituidos.

“El sospechoso (Roberto Bárzola) estaba frente a sus ojos y no hicieron nada”, dijo, según el diario La Voz del Interior .

La querella, por su parte, adelantó. “Mientras algunos trabajaron para esclarecer, otros hoy están sentados en un tribunal de enjuiciamiento teniendo que dar explicaciones por todo lo que no hicieron ”, expresó a TN la abogada de la familia Macarrón, Mariángeles Mussolini, en la previa.

El juicio político a los tres funcionarios comenzó hace dos semanas y, en pocos días, pasaron por el estrado más de 30 testigos que hablaron sobre los pormenores de la investigación. Además de Marcelo Macarrón y sus hijos Facundo y Valentina, también declararon otros fiscales que intervinieron en la causa como Julio Rivero, Darío Vezzaro, Rosario López Fernández y Pablo Jávega.

En ese sentido, la letrada marcó: “Estos fiscales, en lugar de defender su actuación en el proceso en el que se los juzga por mal desempeño, intentaron desviar el eje y, en los hechos, terminaron defendiendo a Bárzola. Y esto es especialmente delicado, porque justamente se los está juzgando, entre otras cosas, por no haber tomado el ADN de la persona que hoy está imputada. Esa omisión es la que nos tiene hoy en esta situación: con la causa en un punto muerto, a la espera de lo que resuelva el Tribunal Superior de Justicia sobre la prescripción”.

Di Santo intervino en la causa de 2007 a 2015 ; Miralles participó de 2016 a 2017 y Pizarro estuvo a cargo de 2017 a 2019 , cuando se elevó la causa a juicio contra el exesposo Marcelo Macarrón.

En marzo de 2025, la familia Macarrón presentó una denuncia contra estos tres funcionarios que investigaron el crimen ocurrido en Río Cuarto hace 19 años.

Recién en diciembre, el jurado -integrado por los legisladores Julieta Rinaldi, Facundo Torres Lima, Miguel Nicolás, Walte Gispert y Aída Tarditti- anunció su elevación a juicio político.

Hasta ahora, los tres fiscales siguen en funciones: ninguno pidió licencia y tampoco fueron suspendidos.

Si bien el Jurado tiene como plazo máximo el 28 de mayo de este año para definir si los destituyen o si son sobreseídos, lo que permitiría que continúen en su cargo, se espera que este miércoles fijen la fecha del veredicto.

En el comienzo del jury, el fiscal Javier Di Santo fue el primero en hablar ante el jurado y rechazó todas las acusaciones en su contra.

“ No hubo mal desempeño porque va en contramano de todo lo que se ha evaluado en el expediente”, sostuvo y remarcó: “Es de total falsedad sostener que no se investigó a Bárzola ”.

“La investigación en contra de Bárzola fue seria, profunda y acabada. Quiero dejar explicada esta línea porque parece que fui un fiscal con desinterés y les aseguro que fue todo lo contrario. Quieren hacer parecer como obvio circunstancias que no son obvias”, señaló según indicó el medio La Voz . En otro pasaje, el fiscal calificó a la acusación como “deshonesta” y “poco seria”.

Luego fue el turno de Daniel Miralles , quien enfatizó: “Este fiscal de instrucción jamás obró de manera negligente ni con mal desempeño , ni en esta causa ni en otras”.

“Muy por el contrario, en esta investigación siempre fui diligente, le di curso a la causa, nunca me manifesté despreocupado, nunca tuve indiferencia ninguna respecto de la causa. Mi actuación fue correcta, razonable, lógica” , destacó.

En ese sentido, desarrolló: “Esta causa era compleja cuando asumí y tenía 10 años de investigación de otro fiscal. Cuando ocurre un homicidio, por lo general los fiscales vamos a la escena y tomamos las medidas. Acá esto no se pudo hacer porque Di Santo tuvo la causa 10 años. Tenía que hacer una lectura de todo lo que investigó“.

“Teníamos que investigar la presencia de ADN de Macarrón en gran parte de la habitación. Principalmente había una en una zona crítica vulvo-vaginal y debía investigarse cómo había llegado ahí. Primero se sospechó que era semen, después se demostró que no era. Y después estudios demostraron que eso pertenecía a Marcelo Macarrón. Esa era la prueba madre que tomé”, justificó.

Y agregó: “Lo que pasa es que la prensa se pensó que la causa estaba resuelta . Como ahora tal vez piensan que está resuelta con lo de Bárzola, que ni siquiera empezó. Macarrón era una línea investigativa a abordar de manera ineludible. Y en esa línea puse todo mi empeño por un año y medio”.

A su turno, el fiscal Luis Pizarro recordó el momento en que se hizo cargo de la investigación: “Voy a ir al 2017, cuando me asignan esta causa. Tenía tres fiscalías a cargo. El único recurso que se me asignó fue una ¿pro secretaria?“, cuestionó.

“Yo comparo la causa Dalmasso con la del violador serial del 2004. En ese año la fiscalía general le dio la causa al doctor Ugarte, Caballero y Hairabedián, mas toda la Policía de Córdoba. Además al doctor Ugarte le sacaron las fiscalías a cargo. Quiero mostrar que a 11 años de la muerte de Nora Dalmasso no era la prioridad . Con lo que tenía elevamos la causa a juicio”, afirmó.

Fuente: TN