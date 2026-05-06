Condenaron a prisión perpetua al exfutbolista que mató a su pareja en un hotel alojamiento de Ingeniero Budge

Enzo Chamorro , el exfutbolista de 26 años, fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Malena Soto , su expareja de 25, en un hotel alojamiento de la localidad de Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora.

La sentencia fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 4 de Lomas de Zamora, que consideró probado el delito de homicidio agravado por el vínculo y por ser cometido contra una mujer. Se trata de la única pena posible para este tipo de crímenes.

El femicidio ocurrió el 20 de enero de 2025 en el hotel “Satélite”, ubicado sobre la calle Cosquín al 1800. Según la reconstrucción judicial, Chamorro y Soto llegaron juntos al lugar y pagaron el turno en la puerta . Les asignaron la habitación 17.

Entre las 14:39 y las 17:45, Malena fue degollada. De acuerdo a la investigación, en ese momento estaba con Enzo, quien la habría atacado con un arma blanca y le provocó múltiples heridas en el cuello que le causaron la muerte.

Cerca de las 17:30, las alarmas de las habitaciones 3 y 17 se activaron. Dos empleadas de limpieza, G.A. y J.A. , se acercaron a revisar. Al ingresar a la habitación 17, una de ellas encontró a Malena tirada en el piso del baño, ensangrentada, con una toalla amarilla sobre la cara y manchas de sangre en los azulejos .

Asustadas, las trabajadoras avisaron a la conserje, que rápidamente trabó las puertas del hotel para evitar que el acompañante de la víctima escapara.

Mientras las empleadas intentaban retenerlo, Chamorro insistió en que le abrieran el portón . Cuando la conserje le preguntó qué había pasado con la joven, el exfutbolista salió corriendo, saltó un portón clausurado y se escapó.

Horas más tarde, los investigadores lograron ubicar a Chamorro oculto en el centro de Lomas de Zamora . Lo detuvieron en la intersección de Pereyra Lucena y Estrada .

Desde el día del crimen, la familia de Malena Soto reclamó justicia y acompañó cada instancia del proceso judicial. Chamorro, estuvo preso en la Alcaidía Departamental de Lomas y luego en la cárcel de Sierra Chica.

Fuente: TN