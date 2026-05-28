Persecución en un shopping de zona Norte: un vigilador privado atropelló con un cuatriciclo a un ladrón que huía tras un robo

Un vigilador privado de un reconocido centro comercial de zona Norte atropelló con un cuatriciclo a un joven de 18 años que escapó después de haber intentado robar ropa de un local comercial . El delincuente quedó tendido en el asfalto con graves heridas en la cabeza.

El hecho ocurrió durante el feriado por el aniversario de la Revolución de Mayo, en el estacionamiento del shopping Unicenter de Martínez, partido de San Isidro. Según indicaron fuentes policiales a Infobae , el sospechoso intentó sustraer prendas de vestir del local Isadora . La maniobra fue advertida por empleadas del comercio, que alertaron al personal de seguridad. Al verse descubierto, el joven escapó corriendo por el predio del centro comercial.

En ese contexto, uno de los vigiladores privados que trabajan en el shopping salió tras él a bordo de un cuatriciclo asignado a las rondas de patrullaje del estacionamiento. Alertado por sus compañeros, el hombre de 32 años ubicó a Ibarra en el playón y comenzó la persecución. “En un momento perdió el control del rodado y embistió al sospechoso” , precisaron voceros policiales. El joven golpeó su cabeza contra el asfalto y fue trasladado de urgencia al Hospital Central de San Isidro.

La secuencia, que encabeza esta nota, fue registrada por las cámaras de seguridad del centro comercial y también por el teléfono celular de un testigo. Ambas imágenes constituyen una de las principales pruebas de la causa y serán analizadas para determinar si hubo exceso de velocidad o maniobras peligrosas durante la persecución.

Según supo este medio, el delincuente quedó internado bajo custodia policial. La Justicia lo imputó por “hurto en grado de tentativa”. Fuentes del caso confirmaron que su estado de salud evolucionó a estable , aunque todavía permanece internado.

El empleado de seguridad, en tanto, fue aprehendido e imputado por “lesiones culposas graves agravadas por la conducción de vehículo automotor”. Tras ser indagado, quedó excarcelado y el proceso continúa su curso.

La investigación recayó en la fiscal María Paula Hertrig , titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Boulogne, quien intervino en el caso y ordenó el secuestro del cuatriciclo, el análisis de las cámaras de seguridad del shopping y otras pericias técnicas orientadas a reconstruir la dinámica exacta de la persecución.

El caso ahora pasó a la UFI de Martínez donde aguardan los resultados de esos peritajes para resolver si dictan nuevas medidas en el expediente.

El caso de Unicenter ocurrió apenas días después de otro episodio violento registrado durante un intento de robo, esta vez en la provincia de Corrientes . En la localidad de Bella Vista, un hombre de 34 años murió luego de ser reducido y golpeado por vecinos que acudieron en ayuda de una familia que denunció que había ingresado a robar a una vivienda.

Según informaron fuentes judiciales, el sospechoso escaló el muro de una casa ubicada sobre la calle Buenos Aires e ingresó al domicilio, donde fue sorprendido por uno de los integrantes de la familia. De acuerdo con el fiscal Alfredo Muth , el hombre intentó agredir a la víctima con un “objeto contundente”, lo que derivó en un forcejeo y en el pedido de auxilio a los vecinos.

Los gritos alertaron a personas que viven en casas linderas, quienes ingresaron al patio de la vivienda y lograron reducir al sospechoso. Según medios locales, el hombre fue maniatado y golpeado antes de la llegada de la Policía . Horas más tarde murió como consecuencia de las lesiones sufridas.

Fuente: Infobae