“Pequeño J” viaja en un avión de la Fuerza Aérea para responder por el triple crimen: la trastienda de la extradición

Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J” , aterrizará hoy lunes poco después de las 19 horas en la base aérea del Palomar. El Instituto Nacional Penitenciario del Perú lo mostró en un operativo público con un uniforme de preso, las manos esposadas y la cabeza rapada. En paralelo, el avión argentino que lo buscaría despegaba desde una pista en Salta.

Así, finalmente, Janzen Valverde partió desde Lima poco antes del mediodía, con rumbo a una primera escala en Salta.

El destino de aterrizaje tiene una explicación: Janzen Valverde llegará en un vuelo de la Fuerza Aérea Argentina que partirá desde Lima, rodeado de un comando de efectivos la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones , el área de enlace de Interpol de la Policía Federal. Luego, será trasladado en un convoy de móviles a la sede de la PFA en Villa Lugano , ubicado sobre la calle Madariaga.

Allí, dormirá en una celda hasta su cita mañana martes con la Justicia federal de Morón, donde, finalmente, ocho meses después, responderá -o no- en su declaración indagatoria por uno de los crímenes más bestiales de la historia reciente: el triple femicidio narco de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez , ocurrido en septiembre de 2025 en una casita de Florencio Varela.

Sin embargo, no habrá viaje de Lugano a Morón con un tren armado de patrulleros: “Pequeño J” será indagado por Zoom.

Por ahora, ningún abogado se presentó para defenderlo en el Juzgado Federal N°2 de Morón , con una causa en su contra a cargo del magistrado Jorge Rodríguez, que lo acusa de los delitos de privación ilegal de la libertad coactiva agravada y homicidio criminis causa agravado por violencia de género, premeditación, alevosía, ensañamiento. Si es condenado, es prisión perpetua. No hay otra para “Pequeño J”.

La decisión de que vuele en un avión de Fuerza Aérea que partió el domingo hacia Lima, aseguran fuentes en torno a la situación, es política: fue tomada por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

La inmensa mayoría de los extraditados que se trasladan a Argentina -estafadores, violadores de chicos , traficantes- viajan en vuelos comerciales, rodeados por personal local de Interpol.

Por ejemplo, “Marcos” Estrada González, el mayor capo narco de la historia porteña , el hombre que literalmente creó el modelo de negocios de la droga que reinó durante 25 años en las villas Buenos Aires, condenado a 24 años de prisión -y un delincuente mucho más peligroso que “Pequeño J”- dejó el país en un vuelo de la empresa Sky Airlines en junio de 2022, luego de que la Justicia argentina decidiera expulsarlo.

Sin embargo, una fuente directa del caso, por fuera del entramado político, asegura: “Fue una cuestión de costos. Era más barato traerlo de ese modo”.

De todas formas, las autoridades argentinas aprovechan. Otro extraditado, que no guarda relación con “Pequeño J”, vendrá al país desde Perú en el mismo vuelo.

Luego, el avión realizará otra escala en Asunción, Paraguay , donde Interpol abordará a otros dos extraditados más.

¿Por qué tardó tanto la extradición? “Se firmó hace un mes y medio. Todo ocurrió dentro de los canales normales. Perú suele demorar por su propio sistema. Todo pasa por la Corte y el Ejecutivo. Hay pocas más manos y es todo más centralizado. Así, las cosas se demoran”, continúa un investigador.

El triple crimen provocó un espanto genuino en la conciencia argentina , para volverse uno de los puntos más oscuros de la historia reciente. Las víctimas -adolescentes, o poco más que adolescentes- fueron apuñaladas y mutiladas , aún después de muertas, para ser enterradas en tumbas al ras de la tierra. Todo, por un simple robo de droga o dólares en efectivo.

Así, durante unos pocos días, “Pequeño J” se convirtió en uno de los criminales más terribles del país ; su nombre rebotaba entre el misterio y la exageración. Para empezar, fue el primer nombre en aparecer, en una investigación a cargo de la DDI de La Matanza de la Policía Bonaerense, bajo el mando de la UFI de Homicidios de la jurisdicción con los fiscales Adrián Arribas, Claudio Fornaro y Claudio Rulli, que esclarecieron los femicidios y elevaron la causa a la Justicia federal para que se esclarezca la pista narco.

La primera información, basada en conjeturas y trascendidos, señalaba a “Pequeño J” como un autor intelectual de los asesinatos. Cayó en Lima, en una carrera contra el tiempo, tras pasar clandestinamente por Bolivia junto a Matías Ozorio , un argentino de Barracas, miembro de la banda del triple crimen que había pasado por una decena de empleos en blanco, al que el resto de los acusados humillaban un poco.

Tony Janzen se había refugiado días antes en Isidro Casanova , donde usó de aguantadero la casa de su última novia, ubicada en el barrio El Tambo. Paranoico, perseguido, dejó su pistola calibre .40 detrás, junto a un jogging manchado con sangre. Filmaciones de cámara de seguridad lo mostraron junto a Lara Gutiérrez en los días previos al crimen.

Hay dos prófugos en el caso, ambos peruanos, que lo superan ampliamente en rango dentro de la banda. El primero es Manuel David Valverde Rodríguez, tío de “Pequeño J”, que aseguró mediante abogados en el Juzgado Federal N°2 que estaba en Perú al momento del hecho. El segundo, un paso arriba en la pirámide, es el narco Alex Ydone Castillo, investigado por ser el dueño de la droga supuestamente robada que motivó el triple crimen.

Fuente: Infobae