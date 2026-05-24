Paz le pone un límite al diálogo en Bolivia y Evo Morales pide que se convoquen a elecciones

LA PAZ.– El presidente boliviano, Rodrigo Paz , reiteró la disposición de su gobierno a dialogar con los manifestantes que llevan 23 días protestando, pero aclaró que las decisiones que tome en los próximos días serán el resultado de las reuniones que el gobierno convocó para este fin de semana con representantes de la oposición.

“Haré todo lo posible, junto con el Consejo de Ministros, para promover el diálogo, pero todo tiene sus límites, y creo que eso dependerá en gran medida de los próximos días, de este fin de semana, durante los cuales se celebrarán varias reuniones, en particular con la federación campesina Túpac Katari” , dijo Paz en declaraciones a la emisora argentina Todo Noticias.

El líder conservador, quien en los últimos días anunció el inicio de una nueva etapa de gobierno y la creación de un Consejo Económico y Social que abarca a todos los sectores, expresó su esperanza de que “la racionalidad prevalezca” en las conversaciones que se llevarán a cabo este fin de semana.

Paz enfatizó, sin embargo, que el gobierno evaluará “todas las opciones disponibles dentro de los límites de la Constitución” y que “los responsables de actos violentos enfrentarán consecuencias legales”.

Según datos del Ministerio de Transportes, el domingo comenzó con más de 50 bloqueos de carreteras y autopistas en todo el país, concentrados principalmente en los accesos a la capital, La Paz, y en Oruro.

Sin embargo, la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari no asistió al diálogo convocado por el gobierno y frustró la instalación de la reunión prevista ayer.

El encuentro debía realizarse en la Casa Grande del Pueblo y había sido convocado el viernes pasado por el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano.

La intención era abrir una mesa de negociación con organizaciones sociales movilizadas y buscar una salida al conflicto. Sin embargo, la ausencia de los principales dirigentes de la federación impidió que las conversaciones se instalaran formalmente.

El Ejecutivo había señalado que el objetivo era abordar las demandas de los sectores movilizados y garantizar el desbloqueo de carreteras para restablecer el abastecimiento de alimentos, combustible y medicamentos.

Pese a ello, dirigentes campesinos y sectores afines a las movilizaciones mantuvieron una postura crítica hacia el gobierno y condicionaron cualquier acercamiento a respuestas concretas sobre sus demandas políticas y económicas.

El fracaso de la reunión se produce en medio de una creciente tensión social y política, marcada por enfrentamientos entre movilizados y fuerzas policiales y militares en rutas estratégicas como La Paz-Oruro.

Un operativo policial-militar intentó abrir un corredor humanitario pero se encontraron el ataque de bloqueadores y comunarios que hicieron retroceder al contingente a plan de piedras, petardos y hasta cachorros de dinamita.

Las intervenciones derivaron en choques, emboscadas y aprehensiones, especialmente en sectores como Vilaque, Copata, Ventilla y Apacheta.

En tanto, el diario El Deber consignó ayer que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó que se contabilizaban 59 puntos de bloqueo. Los sectores intransitables se concentran principalmente en el occidente del país, debido a la radicalización de las protestas en distintas carreteras.

A los conflictos sociales, se sumó el reporte de que la ruta que conecta la sede de gobierno con el norte paceño y los Yungas amaneció ayer intransitable debido a una intensa nevada en el sector de La Cumbre.

Las terminales de buses de La Paz y El Alto advirtieron a El Deber que no existen salidas hacia Oruro debido a los múltiples puntos de bloqueo que se masificaron desde anteayer en esa ruta.

La intransitabilidad de la vía comienza en el puente de la zona Senkata, donde se instalaron barreras con alambres, montículos de tierra, zanjas cavadas sobre la ruta y separadores de cemento removidos para bloquear ambos carriles de la carretera asfaltada.

Los vecinos de distintas zonas, hasta la comunidad de Achica Arriba, radicalizaron las medidas de presión tras los enfrentamientos registrados con las fuerzas combinadas que escoltaban la caravana que partió desde la Ceja de El Alto. Durante el recorrido , los motorizados fueron atacados con pedradas y petardos.

En este contexto, El expresidente Evo Morales , con pedido de captura de la Justicia por una causa de trata de menores, instó al gobierno este domingo a que llame a nuevas elecciones en 90 días ante las protestas contra el gobierno de Rodrigo Paz.

Paz “tiene dos caminos: una decisión suicida, militarizar, o (...) la pacificación, transición, elección en 90 días”, dijo Morales durante su programa semanal en la radio del movimiento cocalero Kawsachun Coca.

Los manifestantes se resisten a las reformas que busca su gobierno y lo acusan de no escuchar sus reclamos. Mientras que Paz asegura que Morales está detrás de las protestas.

Desde hace tres semanas, decenas de rutas de acceso a La Paz, sede de gobierno, son bloqueadas por manifestantes, lo que ha provocado escasez de alimentos, medicinas y combustibles en la ciudad y agudizado los efectos de la inflación, que en abril fue del 14% interanual.

“Para que no haya muertos, para que no haya heridos, la pacificación pasa por” su renuncia y que un “presidente de transición” convoque a comicios en ese plazo, precisó.

El gobierno boliviano ha denunciado ante la OEA que estas movilizaciones tienen el objetivo de “alterar el orden democrático” y acusó a Morales, prófugo por un caso de presunta trata de una menor, de instigarlas.

Presidente entre 2006 y 2019, el líder cocalero fue impedido de participar en las presidenciales del año pasado tras un fallo constitucional que limitaba las reelecciones.

Fuente: La Nación