Goles de River vs. Belgrano, por la final del Torneo Apertura 2026

River Plate y Belgrano de Córdoba se enfrentan en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba con arbitraje de Yael Falcón Pérez en la final del Torneo Apertura 2026 para dirimir quien se queda con el primer trofeo de la temporada en curso del fútbol argentino. El encuentro se transmite en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El Millonario se puso en ventaja a los 180’ con un gol de Facundo Colidio y el Pirata igualó a los 26′ con un cabezazo de Leonardo Morales .

El historial entre ambos clubes tiene, en total, 41 antecedentes con mayoría de triunfos del conjunto porteño -29-. El Pirata se impuso en ocho ocasiones y se registraron siete empates.

Es la segunda vez que se enfrentan en el Apertura porque se vieron las caras en la fecha número 13 del Grupo B, con triunfo del Millonario 3 a 0 como local en el estadio Monumental con goles de Tomás Galván por duplicado y Facundo Colidio. El árbitro fue Yael Falcón Pérez, el mismo de este domingo en la final.

Más allá de ese encuentro, el más recordado de la historia entre ambos es el que protagonizaron el 26 de junio de 2011 por la Promoción y terminó 1 a 1 en el Antonio V. Liberti, resultado que sentenció el descenso del Millonario a la por entonces denominada B Nacional porque en el duelo de ida el Pirata ganó 2 a 0 en Córdoba.

El campeón del Torneo Apertura 2026 se clasificará al Trofeo de Campeones 2026 y se enfrentará allí al ganador del Clausura, que se desarrollará en el segundo semestre. Además, obtendrá su boleto para la Copa Libertadores 2027 junto a los ganadores de la Copa Argentina y el Clausura, y los tres mejores clubes de la Tabla Anual, que tiene en cuenta los puntos conseguidos en el Apertura y el Clausura.

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Fuente: La Nación