Ordenaron la detención domiciliaria de Felipe Pettinato, condenado por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo

Un juez ordenó el arresto de Felipe Pettinato (32) y que quede detenido bajo régimen domiciliario. La decisión es en el marco de una causa en la que está procesado por falsificación de recetas médicas.

Pettinato fue condenado a fines de abril por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo (43). Recibió una pena de 3 años de prisión en suspenso, por lo que no irá preso por esa causa.

Ahora, el juez Javier Sánchez Sarmiento, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 48, pidió la detención del artista.

La solicitud ocurre en un desprendimiento de aquella causa: es un proceso en el que se lo investiga por 28 casos de falsificación de documentos y 27 de estafa reiterada . Es la deriva judicial del presunto uso de recetas y sellos de Melchor Rodrigo y de otro médico para comprar psicofármacos por su cuenta.

Parte del costo lo cubrió la obra social, que ahora denuncia un perjuicio económico.

El juez lo procesó por estafa y falsificación y uso de documento privado falso. El pedido de detención domiciliaria comprende salidas para tratamientos por el consumo de drogas.

"Estoy notificado por la Policía, no es efectiva", dijo Pettinato en diálogo con el canal de TV América . "Se va a definir la semana que viene", añadió en una entrevista mientras caminaba por la calle.

"Es una causa más. Se desprende de la causa anterior", siguió el artista.

El 20 de abril pasado había recibido una condena a tres años de prisión en suspenso pro la muerte de Rodrigo, quien falleció en un incendio en su departamento del piso 22 de Aguilar al 2300, en Palermo, el 16 de mayo de 2022.

Esa vez lo encontraron culpable como "autor material y penalmente responsable de incendio culposo seguido de muerte", en concurso real con la pena de "abuso sexual simple" que había recibido en abril de 2024.

Había llegado al juicio acusado por "estrago doloso seguido de muerte", que preveía una pena de entre 8 y 20 años.

Fuente: Clarín