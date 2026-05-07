Prisión domiciliaria para “el abogado del diablo”: un juez le otorga arresto con tobillera a José Fernández Codazzi acusado de encubrir la huida de un padre con su hijo

Un juez de Garantías de la ciudad de Esquina, en Corrientes, benefició con la prisión domiciliaria al polémico abogado correntino José Fernández Codazzi, sospechado de haber colaborado en la fuga de un hombre que cometió un intento de homicidio y sustrajo a su hijo de seis años. Por ahora, seguirá alojado en una de las comisarías, hasta tanto se cumplan una serie de medidas previas.

En su resolución Jorge Gustavo Vallejos le impuso el uso de una tobillera electrónica y una estricta vigilancia policial . La decisión del juez fue impugnada por el fiscal del caso y deberá intervenir el Tribunal de Revisión de Mercedes para definir si Fernández Codazzi, quien se hace llamar "el abogado del diablo", debe volver a un calabozo.

Vistiendo un traje color claro y con las manos esposadas en la espalda, la Policía de Corrientes trasladó este jueves a Fernández Codazzi hasta el Juzgado de Garantías, donde el fiscal Javier Gustavo Mosquera, le imputó una participación primaria en la sustracción del niño de seis años y encubrimiento de la tentativa de homicidio que protagonizó el padre del menor de edad, el brasileño Josías Santos Regis (29) en la noche del pasado domingo.

Mosquera también le pidió al juez que le suspenda la matrícula , lo cual fue rechazado por tratarse de un trámite administrativo que le corresponde al Colegio de Abogados.

La situación judicial de Fernández Codazzi comenzó a complicarse el lunes cuando los investigadores obtuvieron las imágenes de una cámara de seguridad donde se observaba al polémico abogado esquinense llegar hasta una vivienda, donde recogió a Regis y al pequeño.

Acorralado por las evidencias, el autodenominado “abogado del diablo”, le contó a los investigadores que había llevado a ambos hasta un paraje rural que está sobre la ruta nacional 12, camino a Goya.

Ese dato permitió orientar la búsqueda del brasileño y del niño. Ambos fueron localizados el martes cerca del mediodía, luego que un peón rural los viera en una tapera del paraje Duraznillo y junto a su patrón alertara a la Policía Rural.

Al momento de la detención, Regis ya no portaba el arma que había utilizado para atacar a otro hombre que participaba de de un fogón en el barrio Mancini de Esquina.

Fuentes vinculadas a la investigación dijeron que Fernández Codazzi ya había asistido profesionalmente a Regis en algunos casos.

En las dos audiencias el abogado esquinense contó con la asistencia del defensor oficial Fernando Ranaletti, quien sostuvo que Fernández Codazzi actuó en “estado de licitud”.

Ranaletti sostuvo que Fernández Codazzi podrá seguir ejerciendo la profesión e incluso concurrir a un debate oral que tiene agendado en Goya.

El delito de sustracción de un menor de diez años es castigado en Argentina con penas de entre cinco y quince años de prisión, a lo cual debe sumarse el encubrimiento agravado.

Fernández Codazzi tuvo una polémica intervención en la investigación por la sustracción de Loan Danilo Peña, hecho que ocurrió el 13 de junio de 2024 en la zona rural de 9 de Julio.

El abogado trasladó a la por entonces testigo Laudelina Peña hasta una fiscalía de la ciudad de Corrientes para tratar de imponer la hipótesis de que el chico había muerto accidentalmente al ser arrollado por la camioneta de otros dos imputados.

Laudelina terminó procesada como coautora de la sustracción de Loan y Fernández Codazzi fue desplazado de su cargo de defensor.

El abogado de Esquina tiene aceitados vínculos con el poder político de la provincia, a tal punto que el primer tramo del traslado de Laudelina se realizó en el coche de un senador provincial.

Además, Fernández Codazzi debe sentarse en el banquillo de los acusados para responder por el delito de peculado. El abogado está procesado por haberse quedado con dinero correspondiente a trámites cuando estaba al frente de un Registro de la Propiedad Automotor.

Fuente: Clarín