Operativo en Flores: secuestraron más de 240 millones de pesos en zapatillas truchas

Un procedimiento de la Policía de la Ciudad terminó con el secuestro de productos falsificada valuada en más de 240 millones de pesos, entre zapatillas, ropa, accesorios y artículos de cocina.

Según informaron fuentes policiales a Infobae , el operativo se realizó en la zona comercial de avenida Avellaneda , en el barrio porteño de Flores. Entre los productos incautados había más de 5.000 pares de zapatillas de contrabando.

Además, se secuestraron 474 camperas de distintas marcas y modelos, 600 anteojos de sol, 152 termos y 190 vasos térmicos con la inscripción “Stanley”, ocho mochilas, 20 pavas eléctricas y 25 juegos de batería de cocina.

El operativo, que incluyó múltiples allanamientos, fue resultado de una investigación de la Unidad Técnico Operativa Judicial (UTOJ). Participaron efectivos de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales, junto con personal de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y de la Dirección General de Aduanas.

Los procedimientos se realizaron en doce locales comerciales y una baulera de una galería ubicada sobre la calle Nazca al 400 . También colaboraron agentes de las divisiones Antiterrorismo, Delitos contra la Salud, Capturas y Prófugos, Búsqueda de Personas e Interpol.

Las fuentes indicaron que los comercios allanados comercializaban productos ingresados al país de manera irregular y que gran parte de la mercadería presentaba marcas falsificadas. Del total de zapatillas secuestradas, el 80% provenía de Brasil y el resto, de China.

Por otra parte, en uno de los locales de artículos importados encontraron termos de contrabando que no cumplían con las normas sanitarias correspondientes.

Durante el operativo también fueron incautados teléfonos celulares y otros elementos de interés para la causa, por disposición del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5, a cargo de Diego Amarante.

En los últimos meses también se realizaron procedimientos similares en los barrios de Belgrano y Flores, donde ya se habían secuestrado zapatillas, ropa falsificada y mercadería de contrabando.

Fuente: Infobae