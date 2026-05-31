Nueva encuesta de la consultora que mejor anticipó el fenómeno Milei: cuatro mejoras clave

Aunque es de origen brasileño, Atlas Intel fue la consultora que mejor anticipó el fenómeno Milei en la Argentina , y ya a fines de 2022 comenzó a advertir sobre la chance de un triunfo libertario. Desde entonces, se convrtió en referencia del círculo rojo. Ahora, Clarín accedió a su última encuesta , que trae buenas noticias para el Gobierno y muestra un repunte en cuatro variables clave .

Hace un tiempo, Atlas Intel comenzó a trabajar en tándem con la agencia Bloomberg y entre ambas presentan informes mensuales de un puñado de países de la región, incluido el nuestro. Su trabajo más reciente aquí incluyó un amplio relevamiento de 4.613 casos , entrevistados entre el 21 y el 25 de mayo, con +/- 1% de margen de error.

Muy importante para la Casa Rosada es que este sondeo se suma a otros, que ya anticipó este diario , y que también muestran una suba en los números del oficialismo. La pregunta, enseguida, resulta obvia: ¿lo peor ya pasó?

El Gobierno había tocado un pico de popularidad ante la opinión pública a fin de año y a partir de entonces comenzó a caer. Básicamente, por la combinación de dos fenómenos: una economía que no termina de repuntar ; y las denuncias por presunta corrupción. La baja en el IPC de abril , conocida a principios de este mes, podría marcar un quiebre, según se ilusiona el oficialismo.

Dos de las encuestadoras que reflejaron esta mejor en mayo fueron Proyección y Synopsis , dos firmas que venían mostrando números complicados para el Gobierno. Más previsible, también se sumó a la onda optimista Isasi / Burdman , una consultora que suele tener cifras favorables para el modelo libertario.

El trabajo de Atlas Intel y Bloomberg confirmaría una mejorar generalizada en los índices para el Gobierno. Aunque, como contó Clarín, el balance de la mayoría de esas variables sigue estando en rojo.

1) La aprobación del Presidente subió casi cuatro puntos en un mes, de 36% a 39,9%. Pero sigue quedando por debajo de la desaprobación, que bajó de 63% a 58,3%.

2) La mirada sobre la economía actual también tuvo un leve incremento, dentro de un escenario crítico: sólo 26% dice que la situación actual es buena contra 62% que la evalúa como mala.

3) Las expectativas económicas , en tanto, quedaron con este balance: 39% de optimistas (ven una mejor de acá a 6 meses) contra 53% de pesimistas. En parte, quizá, porque los encuestados redujeron su proyección de inflación anual, de 31,7% a 25,9%.

4) La imagen de Milei completa el combo del repunte: su valoración positiva subió de 36% a 38% y la negativa bajó de 62% a 61%.

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín