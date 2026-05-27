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Murió una persona en un accidente en Aeroparque e investigan las causas

Redacción CNM mayo 27, 2026

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Un accidente fatal tuvo lugar este miércoles en Aeroparque Jorge Newbery cuando una persona murió tras manipular un tubo de gas, según pudo saber LA NACION de fuentes aeroportuarias.

El accidente tuvo lugar en la sala técnica del aeropuerto, en el primer piso, en una zona pública pero alejada del sector de los pasajeros, indicaron las fuentes.

Los involucrados eran dos trabajadores tercerizados de la empresa, y el segundo está fuera de peligro.

Fuente: La Nación


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