Milei y Caputo cruzaron a Domingo Cavallo tras sus críticas al plan económico del Gobierno

El exministro de Economía, Domingo Cavallo , criticó el plan económico del Gobierno , consideró que se debería liberar el mercado cambiario y apuntó contra Luis Caputo , a quien calificó como un “trader”. A partir de esas declaraciones, tanto el presidente Javier Milei como el titular del Palacio de Hacienda lo cruzaron en redes sociales e indicaron que el modelo promovido por el exfuncionario del menemismo contiene “expropiaciones masivas”.

Este martes, en el marco de una entrevista brindada al canal de streaming Ahora Play , Cavallo pidió liberar el mercado de cambio y advirtió que solamente en ese caso podría “pararse una [eventual] corrida cambiaria”.

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“Si se libera totalmente todo y hay un único mercado cambiario, los exportadores pueden disponer de las divisas como ellos quieran, los importadores tienen que ir a ese mercado cambiario a comprar y cualquiera que tiene que hacer transferencias tiene que ir a ese mercado, entonces el mercado va a encontrar su nivel”, puntualizó.

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En ese marco, Javier Milei salió al cruce. Mediante una respuesta a una publicación de Felipe Núñez , director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), quien había señalado errores en los pronósticos de inflación de Cavallo. “Lo que sucede es que el modelo de tu tocayo -por el segundo nombre del exministro- contiene expropiaciones masivas”, subrayó el Presidente.

A continuación, el jefe de Estado apuntó contra algunas de las medidas implementadas por Cavallo en su paso por el Palacio de Hacienda: “Ya sean previas a asumir exigiendo Plan Bonex, imposición de los préstamos garantizados en AFJPs o manoteando los depósitos (el corralito) durante 2001... sin olvidar, suba del IVA, el impuesto al cheque y nacionalización de deuda privada”. Y añadió: “Décadas de violación sistemática a la propiedad privada” .

Por otra parte, entre las declaraciones vertidas este martes por la tarde por Cavallo, quien fue el promotor del llamado plan de convertibilidad, criticó de manera puntual a Luis Caputo. “Es un trader , no tiene ninguna teoría, enfoca por un lado y, si no sale, va por el otro” , disparó.

Por lo que también llegó el descargo del actual ministro. “Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note” , escribió en su cuenta de X. “Por una situación económica mucho más sencilla de solucionar, terminaste imponiendo un corralito e inventaste el siniestro impuesto al cheque”, agregó.

En ese mismo sentido, aseguró que, por respeto, no cuenta los “disparates” que Cavallo le sugirió en los dos primeros meses de mandato de La Libertad Avanza ni los “horrores de pronóstico” que realizó. Además, abonó una faceta señalada también por el Presidente: “Has hecho un culto de violar la propiedad privada , generando una desconfianza en la gente, que seguimos purgando hoy”, afirmó.

Minutos después de la primera publicación que realizó el Presidente en relación a las declaraciones de Cavallo, se volvió a referir al tema. Expresó en X que no tiene claro qué es más difícil, si pedirle coherencia a los “chantas con credencial de economistas” o esperar que los periodistas, a quienes calificó como “basuras inmundas”.

Fuente: La Nación