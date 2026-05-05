El Gobierno denunció a Rodolfo Tailhade por espionaje a Manuel Adorni, su esposa y sus hijos

El gobierno de Javier Milei denunció al diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade por “ espionaje ilegal ” tras haber difundido información sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su familia durante la sesión informativa del miércoles último. La denuncia, a la que accedió LA NACION , hace alusión a los dichos del legislador en la Cámara de Diputados.

Durante el informe de gestión , sesión en la que Adorni respondió —entre otras— preguntas de la oposición por su incremento patrimonial, el diputado del bloque Unión por la Patria (UP) había señalado el supuesto uso de agentes de la Policía Federal como custodia de la esposa del portavoz, Bettina Angeletti , incluso en ocasiones cotidianas y de índole personal, con la mención a presuntas actividades y lugares que frecuentaba.

“Su esposa tiene custodia policial desde que usted asumió la vocería. La usa para ir a la manicura, a llevar a sus hijos al colegio o para ir a La Fernetería, un bar de moda . Está claro que el jefe de Gabinete debería informarnos, aun cuando tenga algún aviso de judicialización, por qué colmó de privilegios a su esposa”, interrogó Tailhade en aquella oportunidad.

De esta forma, el Gobierno expresó su “preocupación” porque un miembro del Congreso “exponga públicamente los quehaceres privados del cónyuge de uno de los más altos funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional". “Aún más grave resulta que el diputado refiera conocer con precisión el desempeño y logística funcional de la custodia eventualmente a cargo de la seguridad del jefe de Gabinete y su familia”, añadieron.

En el mismo texto, apuntaron contra Tailhade y deslizaron que se habría valido de “ medios ilegítimos ” para conocer los movimientos de Adorni y su familia. “La obtención y recopilación de la información que el diputado reveló públicamente presentaría serios riesgos para la Seguridad Nacional y amerita ser investigada”, ratificaron.

“La información obtenida mediante actividades ilícitas de inteligencia configura una amenaza concreta al orden institucional cuando tiene por objeto a un alto funcionario con capacidad de incidir en políticas públicas y decisiones estratégicas", sumaron y remarcaron: “La manipulación o eventual utilización de la información obtenida de manera ilícita puede alterar procesos decisorios, generar inestabilidad política y comprometer los intereses del Estado Nacional “.

Luego de que se supiera que el Gobierno evaluaba denunciar al diputado por su accionar, Tailhade insistió con sus comentarios y a través de su cuenta oficial de X reposteó la publicación de un periodista que informaba sobre las intenciones del Gobierno: " Estoy ansioso por presentar en la Justicia toda la información sobre el corruptísimo Manuel Adorni y su esposa, como la llaman los empleados de la Rosada , ‘la Primera Dama’ Bettina".

Luego de los comentarios de Tailhade, Adorni acusó al peronismo de haberlo “espiado” a él y a su familia como parte del embate de la oposición contra su figura por su crecimiento patrimonial, el cual es investigado por la Justicia.

“ No se me pasa por alto que un diputado acaba de detallar el itinerario diario de mi mujer , con un nivel de detalle sospechoso y con información que, en caso de que fuera cierta, sería de dudosa procedencia", expresó durante su respuesta en la sesión en la Cámara baja.

Y continuó: “Esa insinuación está peligrosamente cerca de ser una amenaza a la integridad física de mi esposa . Sé que están acostumbrados a manejarse como si la Argentina fuera un país bananero, pero lo que están sugiriendo es que alguien estuvo espiando al jefe de Gabinete y su familia ”.

Al respecto, anticipó: “ Sepan, no me van a intimidar con aprietes y no me va a temblar el pulso para denunciar a quien corresponda ante la Justicia”.

Tras la denuncia del Gobierno, el kirchnerismo presentó un pedido en la Cámara de Diputados para que la Casa Rosada explique cómo tiene asignadas las custodias.

“Queremos saber cuántos custodios tiene asignado el jefe de Gabinete y su esposa, cuál es el criterio que utiliza el ministerio para asignar las custodias y qué otros funcionarios del Gabinete disponen custodia de la Policía Federal ”, dijo la diputada nacional María Teresa García , que firmó la resolución junto a Tailhade.

“Mientras los salarios no alcanzan y crece el desempleo, los que venían a terminar con la casta y los privilegios consiguen jubiladas que les prestan plata para comprarse departamentos, tienen custodia policial permanente, viajes de lujo en avión privado y hasta cascadas en sus casas refaccionadas”, enfatizó la diputada que tiene línea directa con Cristina Kirchner respecto de Adorni.

Con @rodotailhade presentamos un proyecto de resolución para que el Ministerio de Seguridad de la Nación nos informe todo sobre el Servicio de Protección de Estado y Custodia. Queremos saber cuántos custodios tiene asignado el Jefe de Gabinete y su esposa, cuál es el criterio… pic.twitter.com/jV0sHRxZXA

Fuente: La Nación