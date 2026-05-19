Milei negó una interna entre Santiago Caputo y Martín Menem: “Es algo que le armaron”

El presidente Javier Milei negó este martes que exista una guerra digital entre distintos sectores libertarios y afirmó que la supuesta filtración del fin de semana último fue algo “prefabricado” que “le armaron” al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem .

“Es algo que le han plantado a Martín Menem. Está prefabricado. Martín lo explicó en el gabinete”, sostuvo Milei en declaraciones al canal de streaming oficialista Neura .

Y agregó: “Si quieren, les paso el video que armó ( Santiago ) Oría donde explica lo que le hicieron a Martín Menem. Esa controversia está prefabricada para generar un problema”, insistió.

En su diálogo habitual con ese canal oficialista, donde suele extenderse sin límites de tiempo ni repreguntas de los periodistas, el Presidente apoyó tanto al sector del asesor presidencial Santiago Caputo como a Martín Menem, enfrentado a Las Fuerzas del Cielo.

“Santiago Caputo es como un hermano para mí , y Martín Menem lleva adelante una tarea como presidente de la Cámara de Diputados enorme, fenomenal y extraordinaria”, remarcó.

Y añadió: “Lo que yo entiendo es que el periodismo llama ‘internas’ a discrepancias en la forma en que puede pensar una persona y otra”.

“Si todos pensáramos igual, significa que no está pensando nadie. Es sano que todos piensen con criterio propio y que no haya un único pensamiento. El pensamiento crítico contribuye. Lo que importa son los resultados” , abundó Milei.

El sábado último hubo una nueva entrega de la feroz interna entre Las Fuerzas del Cielo, el espacio de tuiteros y streamers que se referencian en Santiago Caputo, y el sector de Martín Menem, que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei .

Fue después de que un posteo con denuncias contra el Gobierno publicado en la cuenta de Instagram @ciberperiodista , que suele difundir material opositor a la gestión de Milei, fuera difundido desde una cuenta de esa misma red social atribuida al propio Martín Menem, según consta en las capturas.

Tras la eliminación de la cuenta que había distribuido esa publicación, y que llevaría a la cuenta de Menem, Santiago Caputo se hizo eco y expresó desde sus redes: “Borrar la cuenta lo único que confirma es que es de ustedes, mogólicos” .

En la misma línea, el propagandista Daniel Parisini , alias “Gordo Dan”, uno de los referentes de la agrupación Las Fuerzas del Cielo, también se burló del supuesto error del sector de Menem.

Fuente: La Nación