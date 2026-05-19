Milei habla en un evento del Banco de Valores en el Malba

El presidente Javier Milei diserta este martes por la mañana en un evento del Banco de Valores (VALO) que se desarrolla en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba). Su discurso se da un día después de haber dado una clase especial en la Universidad de San Andrés. El mandatario fue presentado por el presidente de VALO, Juan Ignacio Nápoli, quien mostró su apoyo a la política del Gobierno.

La presentación se lleva a cabo en la sede de Avenida Figueroa Alcorta; allí Milei es orador de la exposición “ Argentina 2026: Inserción laboral, visión macro y potencial productivo”.

Al comenzar a hablar, el libertario planteó una situación hipotética peculiar. “ ¿Qué pasa si de repente llega un marciano a la Argentina y quiere saber cómo está el país? Puede ver la política desde los hechos, lo concreto. Mira el Boletín Oficial y mira los números. Dice, ‘el camino de la reconstrucción es maravilloso y va a ser potencia’“, introdujo Milei.

Luego, siguió con un ataque al periodismo y a los medios : “Pero si prende la tele dice ‘Argentina va al camino al peor de los infiernos’. Nunca se produjo una divergencia entre lo que dicen los datos y los medios, pero se ve que les agarró una abstinencia de pauta”.

En tanto, el Presidente sostuvo que muchas de las políticas económicas de su gestión se centran en cuestiones que hacen a la tasa de interés. “No vamos a ceder ni un ápice en la lucha contra la inflación. Recién en 2024 pudimos frenar la emisión de dinero. Nuestra convicción es seguir apretando . Y eso impacta en la tasa de interés nominal”, insistió.

Además, defendió su política cambiaria: “La Argentina va cada vez más a un esquema de mayor libertad cambiaria. Sacamos el 95% del cepo . Si no estuviéramos comprando US$8500 millones este año, el tipo de cambio estaría en $1100″.

Fuente: La Nación