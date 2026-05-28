Milei, en el Latam Economic Forum: “Nunca se vio un ataque tan desproporcionado de los medios de comunicación”

El presidente Javier Milei habla este jueves en la 12° edición del Latam Economic Forum , evento organizado por el asesor financiero Darío Epstein —fundador de Research for Traders— y coorganizado por la Fundación de Acción Social de Jabad, en el predio de Parque Norte. En un discurso que comenzó poco después de las 12, y frente a empresarios y parte de su gabinete, el jefe de Estado volvió a apuntar contra periodistas y medios de comunicación .

“Nunca en la historia de la Argentina hubo un spread tan grande entre lo que está ocurriendo en la economía y lo que dicen los medios. Nunca se vio en la vida; nunca se vio un ataque tan desproporcionado e injusto hacia un gobierno “, consideró.

Fuente: La Nación