Mezclar cáscaras de huevo con aceite: para qué sirve y por qué muchos empezaron a hacerlo

En el mundo de los trucos caseros , hay uno que comenzó a viralizarse en redes sociales y sigue ganando popularidad: mezclar cáscaras de huevo con aceite. Usados correctamente, estos dos ingredientes comunes se convierten en una alternativa económica y accesible para el cuidado de plantas, muebles y distintos objetos del hogar.

Esta combinación suele utilizarse especialmente en plantas de interior, macetas, muebles de madera y algunos objetos decorativos del hogar.

Las cáscaras de huevo contienen calcio y minerales que muchas personas aprovechan en jardinería como complemento natural para las plantas. Trituradas correctamente, pueden ayudar a enriquecer la tierra y aportar nutrientes.

Por otro lado, el aceite funciona como un agente que aporta brillo y ayuda a distribuir mejor la mezcla en ciertas superficies. En algunos casos, también se utiliza para limpiar hojas de plantas o dar mejor aspecto a muebles de madera.

La combinación de ambos ingredientes se convirtió en un recurso casero popular por utilizar elementos simples que normalmente terminan en la basura.

Para que el truco sea efectivo, es importante respetar las proporciones y la forma de aplicación.

Fuente: TN